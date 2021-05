‘Mayo’, la nueva canción de Juanes inspirada en el paro nacional

Juanes, cantante colombiano. Foto: Twitter @juanes

Este viernes 28 de mayo el cantante colombiano Juanes está lanzando su nuevo álbum llamado ‘Origen’ en el que rinde homenaje a 12 artistas que lo inspiraron en su infancia, producción musical que, además, tiene un documental en el que se conocen más detalles sobre la infancia del artista en Colombia. Sin embargo, este no es el único anunció que ha realizado Juanes el día de hoy, pues reveló que escribió una canción sobre el paro nacional.

Tras un mes de Paro nacional, el paisa ha estado en medio de las críticas de algunos colombianos que lo señalan de ser ‘tibio’ ante las declaraciones por las jornadas de movilización en el país que iniciaron el pasado 28 de abril. Sin embargo, el cantante no se ha mantenido distante ante la situación que enfrenta el país, su preocupación se manifestó de la mejor manera en la que Juanes podría hacerlo: una canción.

Este anuncio lo hizo en una entrevista con Mañanas Blu, en la que habló principalmente sobre su nuevo trabajo musical. Reveló que este álbum lo terminó en marzo del año pasado, cuando el mundo se encerró ante la pandemia, razón por la que también guardó su producción y se dedicó a escribir canciones inéditas que, aseguró, saldrán el próximo año.

“Por un tiempo no quería volver a hacer canciones sociales porque sentía que el trabajo con mi fundación era la forma de hacerlo realidad, pero hace poco escribí una canción que se llama ‘Mayo’, saldrá el próximo año, o cuando sea. Me nació del alma<b> </b>escribir una canción sobre ese tema”.

Para Juanes la posición de los jóvenes en el actual panorama por el paro nacional ha sido muy significativa y espera que esta indignación “se vea en las urnas”. Agregó que “jamás me he alejado del país, muchas veces un concierto no hace nada, trabajar con la fundación Mi Sangre ha sido mi manera de aportar”.

La posición de Juan Esteban Aristizábal Vásquez sobre la situación que enfrenta el país ante el Paro nacional es que los problemas del país tienen una larga historia que ya no aguanta más. “Para mí no es un problema de ahora, de una reforma tributaria, del covid-19, es una cosa que va mucho más atrás en la historia. Sinceramente, creo que desde el mismo momento en que se funda la patria. En Colombia hasta este momento no hemos podido entender quiénes somos ni de qué estamos hechos”, dijo a la emisora.

Agregó que “no entendemos que somos un país indígena, afro, de minorías, campesino, agrícola por excelencia. A eso le tenemos que sumar ese narcotráfico y la desigualdad. ¿Qué pasa? Explota”.

Sobre el álbum ‘Origen’ reveló que lo hizo en el momento perfecto de su vida, pues quería recordar aquellos momentos que vivía junto a sus hermanos en Medellín cantando las canciones de Carlos Gardel, Julio Jaramillo y Diomedes Díaz.

En contexto: Juanes presentó su álbum ‘Origen’ con documental sobre su vida

“En lo personal sí sentía un grito de regresar a como yo empecé en la música, que es lo popular y el rock, obviamente”, señaló el artista cuando le cuestionaron por la escena musical que obliga a muchos artistas a pasarse al género urbano para atrapar a las nuevas generaciones.

Reveló con “guayabo” que artistas como Rubén Blades y Soda Stereo se quedaron por fuera a la hora de escoger las 12 canciones a las que les haría homenaje.

Estas son las 12 canciones de otros artistas que interpreta Juanes en su álbum ‘Origen’:

- Rebelión de Joe Arroyo

- Volver de Carlos Gardel

- Nuestro Juramento de Julio Jaramillo

- La Bilirrubina de Juan Luis Guerra

- El Amor Después Del Amor de Fito Páez

- Could You Be Loved de Bob Marley

- Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz

- No Tengo Dinero de Juan Gabriel

- Dancing In The Dark de Bruce Springsteen

- De Oro de la Familia André

- Y Nos Dieron Las Diez de Joaquín Sabina

SEGUIR LEYENDO: