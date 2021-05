Informante en Honduras habría revelado que avión vinculado al esposo de Azcárate iba cargado de cocaína

El pasado 25 de mayo la Agencia de Periodismo Investigativo (API) reveló que en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia aterrizó un avión con 446 kilogramos de cocaína que provenía desde el aeropuerto de Guaymaral de Bogotá. La aeronave era conducida por dos hombres que fueron capturados en Providencia y que dijeron que llevaban un cargamento de tapabocas, aunque en la revisión se desmintió. La noticia generó polémica ya que el avión estaba operado por una empresa de Miguel Jaramillo, esposo de la actriz y comediante Alejandra Azcárate.

Pues bien, la investigación avanza y con ello siguen saliendo a la luz detalles del controvertido suceso. Uno de los pormenores que se conocieron en las últimas horas fue que las autoridades dieron con el avión cargado de droga gracias a un informante ubicado en Honduras.

Así lo dio a conocer el diario El Tiempo, según el cual, una fuente que investiga el caso habría señalado que dicho informante entregó las “pistas sobre la narcorruta” en el Caribe colombiano, la cual estaría nuevamente habilitada pese a que la Fuerza Aérea Colombiana y la DEA mantienen constantes acciones de vigilancia.

Aún así, dicha fuente contó al diario que operaciones de narcotráfico en la zona ya estaban siendo monitoreadas. “Ya teníamos información de que una poderosa red venía operando con complicidades que están bajo investigación”, y asimismo indicó que ya les había advertido que, “se iba a producir un nuevo vuelo”, poniendo alerta a las autoridades, que finalmente el 26 de mayo lograron dar con el avión cargado con cocaína.

Qué ha dicho Alejandra Azcárate

Entre la polémica, Azcárate ha guardado silencio ante los medios pero, en la mañana del pasado 26 de mayo, conversó con W Radio. En primer lugar, señaló que el avión se encuentra en un contrato de comodato y pertenece a Interandes, empresa en la que su esposo figura como representante legal. “Pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo”, aseveró en la emisora.

Además, aclaró que el avión no fue prestado por Fernando Escobar, socio de su marido, sino que fue cedido por medio de alquiler. “Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. Escobar contaba en esa empresa con cinco pilotos autorizados por la Aerocivil. Pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni están contratados por nómina. Se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado. El señor Juan Cadena, quien comete este hecho y fue detenido, estaba dentro del grupo de esos cinco pilotos”, explicó.

De esa manera, Cadena le escribió por chat a Escobar y le solicitó el avión para el pasado domingo 23 de mayo. La aeronave fue dispuesta para el piloto con la condición que se cancelaran los costos de vuelo, cuenta la comediante, quien también señaló que Cadena ya había alquilado y volado el avión. Además, es sobrino de un reconocido piloto quien, para la empresa Interandes, intervino para que le dieran trabajo a su familiar.

Escobar, socio de su marido, también es un gran amigo y compañero en otros negocios enfocados en el agro en el departamento del Tolima. “Amigos entrañables”, agregó la presentadora, quien también afirmó que su esposo no sabía del alquiler y despegue de ese avión hasta que las autoridades se comunicaron con la empresa tras ser incautado en territorio insular.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Juan Camilo Cadena y su copiloto, Harold Rivera, fueron encarcelados y la aeronave fue incautada. Por ahora, el juez afirma que no se le puede considerar víctima a Jaramillo en esta etapa judicial y enfatizó que el tema podría ser discutido en la audiencia de acusación.

