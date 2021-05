Andrea Guzmán le sacó provecho a sus crespos y ahora triunfa con su nuevo emprendimiento

La actriz Andrea Guzmán se ha robado de nuevo el corazón de los colombianos gracias a su personaje de ‘Yadira Pacheco’ en la telenovela ‘Pedro, el escamoso’, la cual se sigue retransmitiendo a nivel nacional a través de Caracol Televisión. Con su interpretación de la hija de ‘Nidia Pachecho’ y hermana de ‘Mayerli Pacheco’, seguramente le ha sacado canas a más de uno por su fuerte temperamento.

En la actualidad, Guzmán continúa siendo una de las actrices más hermosas del país, pues conserva su buena figura y mantiene uno de sus atributos más importantes: su cabello crespo, gracias al cual se le abrieron nuevas oportunidades en su vida.

Se trata de ‘Crespa a mucho honor’, el emprendimiento que la artista colombiana creó desde 2018 y que ha tenido un rotundo éxito en las redes sociales. Fue la propia Andrea Guzmán quien diseñó su marca y se encarga de probar y aprobar todos los productos con el fin de que puedan ser usados diariamente.

Su objetivo principal desde siempre ha sido empoderar a las mujeres de cabello crespo para que se sientan seguras de su melena y la sepan aprovechar. De esto dio más detalles en entrevista con el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal 1.

“En toda mi carrera yo siempre he usado mi cabello crespo y ha sido como un sello de mi personalidad. Siempre, siempre, todas las niñas, las chicas, las mujeres se me acercaban y me decían que tenían el pelo crespo pero que no sabían qué echarse, no sabían cómo manejarlo. Entonces también yo dije: voy a compartir esto que yo uso en mi cabello con las crespas que estén interesadas y de ahí nace mi emprendimiento”, compartió la actriz de ‘Pedro, el escamoso’.

A su vez, la bogotana admitió que en algunas ocasiones fue discriminada por su cabello, pues algunos la señalaron de no verse arreglada ni cuidarse. Es por esto que no quiere que más mujeres experimenten ese sentimiento sino que sepan aprovechar lo que tienen.

“No tenemos que compararnos con las demás, la lisa es hermosa, la crespa es hermosa y cada una en lo suyo tiene que encontrar una esencia y sacarle provecho a lo que la naturaleza le dio. Un poco la sociedad nos ha llevado por los años a decir: ah, si tú no estás lisa no estás bien peinada para una reunión o para una fiesta, péinese”, relató Guzmán.

“A mí me ha pasado y creo que a todas las crespas nos ha pasado en algún momento de la vida en que nos hemos encontrado con gente que de alguna manera nos discrimina nuestro cabello. Pues hay que levantar nuestra cabeza y decir: pues esto es lo que yo soy y así me gusto y así me acepto y llevo mi pelo con orgullo”, agregó en la entrevista con el programa.

A pesar de que cientos de miles de emprendedores colombianos se han visto gravemente afectados por el coronavirus y las restricciones que esta causó, como el confinamiento, para Andrea Guzmán la pandemia afortunadamente no trajo consigo ningún obstáculo, principalmente porque todo su negocio de productos para el cabello lo maneja por internet.

“No puedo decir que me ha afectado, me ayudó, me ayudó a crecer muchísimo, a visualizar muchísimo mi marca, entonces pues no me puedo quejar. Tal vez pudo haber sido diferente pero como mi negocio es virtual entonces no me vi tan afectada como otros emprendimientos que son más presenciales”, precisó en Lo Sé Todo.

