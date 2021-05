Patrulla Aérea Civil Colombiana desmintió tener relación alguna con aeronave cargada de cocaína en Providencia

Tras hacerse oficial la incautación de más de 440 kilos de cocaína en una aeronave de matrícula N722KR en el archipiélago de Providencia de propiedad de Fernando Alfonso Escovar y Miguel Jaramillo, la Patrulla Aérea Civil Colombiana se pronunció a través de un comunicado para dar claridad sobre el incidente en que llegaron a ser señalados como propietarios del vehículo.

En ese sentido, la Patrulla Aérea Civil Colombiana dio a conocer que no ha tenido relación alguna con las actividades comerciales realizadas por Fernando Alfonso Escovar Langebeck y Miguel Jaramillo Arango y aclaró que el vuelo donde se incautó la aeronave, no fue solicitado en ningún momento ni tiene relación alguna con la entidad.

En la misiva, la patrulla además aclara que no tiene ni ha tenido vínculo alguno con el señor Fernando Alfonso Escovar, involucrado en el caso de narcotráfico y la incautación del alcaloide.

Y es que según la Agencia de Periodismo Investigativo (API), desde el aeropuerto de Guaymaral, este domingo, despegó dicha aeronave de matrícula N722KR, serie LJ-1065, con 37 años de antigüedad e inscrita en Estados Unidos, la cual aterrizó en el aeropuerto El Embrujo de la isla colombiana de Providencia.

La cocaína incautada por la Policía tiene un valor en Colombia de 5.000 millones de dólares y en el mercado de Estados Unidos, a donde se presume que iba a llegar, tendría un precio final de 35 millones dólares. Durante el procedimiento también les fueron decomisados a los involucrados 102 millones en efectivo. La Patrulla Aérea fue enfática al afirmar que no participó en misiones humanitarias en la isla colombiana:

La aeronave de matrícula N722KR no tiene ni ha tenido relación alguna con las actividades de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. El vuelo a propósito del cual se incautó la aeronave referida, no fue solicitado ni tiene relación alguna con la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Esa aeronave nunca ha sido utilizada en ninguna de las misiones humanitarias lideradas por esta organización. La Patrulla Aérea Civil Colombiana no tiene ni ha tenido ningún vínculo con el señor Fernando Alfonso Escovar