No conozco a Petro y no sé si va a ser buen presidente: Margarita Rosa de Francisco

Fotos originales tomadas de Instagram @MargaritaRosaDeFrancisco | @GustavoPetroUrrego

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras públicas con mayor reconocimiento en Colombia, no solo por su larga trayectoria en la televisión nacional como parte de icónicas producciones, sino por una postura política que decidió hacer pública desde hace varios meses y con la cual ha demostrado total respaldo al senador Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

En ese sentido, la actriz caleña se dio a la tarea de explicar a fondo y comentar algunos detalles sobre qué le atrae de la política del líder de la Colombia Humana, a quien le ha dedicado sus esfuerzos y por el que se ha ganado varios detractores.

La declaración se dio en medio de una entrevista con la escritora Carolina Sanín para su programa ‘Dominio público’, transmitido por Canal Capital cada martes en la noche, en la cual Margarita Rosa aprovechó para responderle a Antonio Caballero una serie de ‘dardos’ que este le había enviado anteriormente.

“Mi afinidad con las ideas de Petro ha sido un proceso largo, no ha sido un encantamiento de un día para otro –como lo dijo Antonio Caballero alguna vez–, sino que me fui interesando poco a poco hasta que dije: ‘esto me suena’”, señaló la también presentadora y columnista de 55 años.

Además, dice que no considera al senador y exalcalde de Bogotá como la única opción para el país, y advierte también que de haber discrepancias y diferencias por las cuales considere que deba dejar de demostrar su apoyo, no dudará en hacerlo.

“Yo no conozco a Gustavo Petro y no se si va a ser buen presidente. La política electoral me parece vulgar y no creo que él sea el único que nos pueda salvar o que sea quien nos va a traer la solución para este país quebrado. Yo no quiero adoctrinarme con mis propias creencias, estoy dispuesta a cambiar de opinión si veo en el tránsito que hay cosas que no me parecen. No quisiera cerrarme a la banda de otras personas que puedan traer mensajes que me gusten y con los que me sienta a fin”, explicó.

Aunque las palabras de Margarita Rosa de Francisco sorprendieron a muchos seguidores del petrismo, posteriormente reiteró que su apoyo hacia él es total en este momento y le apostará como su candidato a la Presidencia de la República.

“Simplemente, (me gusta) la lógica de Petro cuando habla de cómo quiere gobernar, de su proyecto político que gira alrededor de lo que este planeta necesita hoy en día, el cual que tiene que ver con la parte ecológica y de acuerdo a eso cambiar el modelo económico. Entonces, como que se le volvió una obsesión la vida, pero la vida de todos los días... la cotidiana, esa en la que la noción de desarrollo y progreso tienen que ser otras y yo veo que su proyecto tiene que ver con eso, por eso me siento afín”, señaló la afamada artista.

Por último, destacó que Gustavo Petro ha cometido errores como cualquier otro y no por eso dejará de apostarle, al menos por ahora. “Ha cometido errores y ha tenido sus descaches, pero no voy a dejar de hacer una última apuesta en cuestiones de política electoral. Hasta ahora lo siento así, vamos a ver si no cambio de aquí a allá”, añadió.

Cabe mencionar que Margarita Rosa defendió hace pocos días al senador de quienes lo califican como el instigador de la violencia que se ha desatado en las jornadas de protesta social que está próximas a cumplir un mes.

“Petro no incitó a la violencia. Propuso parar el país; quedarnos quietos, lo cual es todo lo contrario. Esa es una forma contundente y segura de protestar. Incitar a la violencia es lo que han hecho los gobiernos que hemos tenido, hinchados de robarnos y burlarse de nosotros”, concluyó.