“El periodismo en este país da cada vez más tristeza”: Alejandro Riaño

Fotografía tomada de Instagram @AlejandroRia

Alejandro Riaño es uno de los comediantes más populares en la actualidad, entre otras cosas, por cuenta de su polémico personaje de ‘Juanpis González’, con el cual se ha convertido en un espinoso crítico de la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional.

Sin embargo, ahora prepara un nuevo video para manifestarse en contra del papel que desempeñan algunos medios informativos en medio del cubrimiento que hacen sobre el paro nacional, y las consecuencias de las protestas sociales que se desarrollan en Colombia desde el pasado 28 de abril.

Así lo confirmó el humorista a través de algunas historias publicadas en su cuenta de Instagram, en las cuales también hizo expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante este 22 y 23 de mayo en el país.

“Muy triste, no solo por lo que han pasado en estos 25 días, sino porque este fin de semana estuvo muy fuerte. El tema de la oposición y del periodismo que, en este país, da cada vez más tristeza. Es un periodismo completamente vendido y que lo que hizo no tiene nombre”, aseguró Alejandro Riaño.

Aunque las razones del pronunciamiento no fueron expuestas por el bogotano de 35 años, usuarios en redes sociales que se refirieron a su comentario, sugieren que habla de Semana y una controvertida portada que se publicó este fin de semana, en la cual aparece el senador Gustavo Petro.

Alejandro Riaño habló del periodismo colombiano

“Me encuentro haciendo el sketch para la próxima semana (...) Entonces vamos a escribir un poco sobre eso”, agregó Riaño, quien hace pocos días reveló que trabaja en un nuevo proyecto con el que se busca dar hogar a decenas de familias indígenas embera, quien vagan por el departamento de Risaralda después de haber sido desalojadas de los territorios que habitaban.

“Nos encontramos con la comunidad embera que fue desalojada en marzo de San Isidro, Puerto Caldas, y vamos a hacer un proyecto muy bonito con ellos que es la construcción de 81 casas para 81 familias que se vieron afectadas”, señaló el creador de ‘Juanpis González’ sobre este nuevo proyecto al que dedica actualmente sus esfuerzos y sobre el cual advierte que no puede adelantar mucho por ahora.

Lo que sí dejó entrever es que se encuentra muy feliz de trabajar en beneficio de esta comunidad, no solo en la construcción de sus futuras viviendas, sino también como colaborador en un par de proyectos audiovisuales. “La idea es que vamos a sacar una canción sobre lo del desalojo y cuando menos piensen eso va a salir a flote”, comentó uno de los embera que labora junto al humorista.

Luego de eso, Alejandro Riaño estuvo de visita en el municipio de La Virginia, donde la creciente del río Risaralda inundó el pasado 18 de mayo al 50% del municipio, afectó unos 16 barrios y a cerca de 20 mil habitantes.

¿Alejandro Riaño es petrista?

En una entrevista para La W, el también actor salió al paso de quienes piensan que por ser crítico del Gobierno apoya al senador Gustavo Petro, principal figura de la oposición, de quien cree que no es la solución a los problemas de Colombia.

“Me dicen que me tiene que gustar Petro, pero tampoco me gusta. No creo que sea la solución. Debe haber un nuevo líder, gente nueva”, admitió Riaño.

Además, sobre los rumores que indican un supuesto deseo de participar en próximas elecciones e incursionar en la política colombiana como candidato al Senado de la República, aclaró: “Jamás en la vida (sería senador). Nunca me ha interesado. No estudié para el tema, no sé sobre ese tipo de trabajo. Creo que hago más desde afuera. No es necesario adentrarse en ese mundo pudiendo tener gente tan maravillosa como la que he venido encontrando en el camino. He trabajado desde hace 20 años con fundaciones en las que he visto cómo la plata no llega a donde tiene que llegar y estos últimos años he trabajado con varias que sí lo hacen correctamente”.