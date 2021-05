Madre de J Balvin asegura que se siente contenta de que Valentina Ferrer sea la mamá de su nieto

J Balvin y su madre. Foto: Instagram @alvaroosoriogofar

Fue en abril pasado que el reguetonero paisa, J Balvin, y la exreina de belleza argentina, Valentina Ferrer, confirmaron su embarazo posando para la porta da de la revista Vogue México. Sin embargo, los rumores de que la modelo estaba embarazada habían empezado a sonar desde noviembre de 2020.

Y, aunque Ferrer solo ha hablado de su embarazo a la mencionada revista en la que expresó: “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”. Recientemente su suegra, la madre de J Balvin - Alba Mery Balvin – dijo en entrevista con Lo Sé Todo que está muy contenta de que la argentina sea la madre de su nieto, quien llevará por nombre Río.

“Estamos muy felices de la madre que va a tener Rio. Él va a tener una mamá y un papá de verdad. Yo creo que esa decisión de tener un hijo se siente en el alma, te lo pide el alma y te lo respalda el cuerpo”, expresó en primer lugar.

Alba Mery también resaltó que su nieto llegará en un gran momento. “Ellos habían planeado tener un hijo y creo que llego en el mejor momento, en el que solo agradecemos las bendiciones recibidas, el apoyo que ha tenido José”.

Cuestionada sobre los meses de gestación que tiene Valentina Ferrer, la madre de J Balvin respondió que siete. Sin embargo, a principios de abril pasado medios de comunicación como Hola! aseguraron, citando a fuentes cercanas a la exreina, que iría por los siete meses de embarazo. En ese orden de ideas, ahora tendría ocho.

¿Cómo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer?

El reguetonero y la modelo se vieron las caras por primera vez cuando rodaron el video musical de ‘Sigo extrañándote, tema que el paisa lanzó en 2017 y el resto es historia.

Aunque la pareja ha sido muy hermética con su relación, de vez en cuando el intérprete de ‘Rojo’ le comenta las publicaciones a su novia. Por ejemplo, el pasado 7 de mayo, cuando el paisa cumplió años, la modelo publicó algunas fotografías en las que se les ve juntos y escribió: “¡Feliz cumpleaños! A seguir creciendo y aprendiendo juntos en esta nueva etapa... Te amo con el alma... My daddy in training. Pd. por más dormidas así, pero sin ronquidos”.

Posteriormente, el reguetonero comentó: “Gracias por la paciencia amor”.

Valentina Ferrer y J Balvin. Foto: Instagram @valentinaferrer

En otras publicaciones J Balvin le ha comentado con emoticones de corazón o le ha escrito que es una “sexy mamá”.

¿En qué anda J Balvin ahora?

El pasado 7 de mayo fue un día importante para el cantante urbano, pues no solo cumplió años, sino que estrenó su canción ‘7 De mayo’, cuyo video musical tiene hasta ahora más de siete millones de visualizaciones en YouTube.

A su vez, ese mismo día lanzó su documental ‘The Boy From Medellín’ (El niño de Medellín) en Amazon Prime. La producción contó en la dirección con el estadounidense, Matthew Heineman.

