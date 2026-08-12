Un miembro del Independiente Medellín perdió su casa a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

El Deportivo Independiente Medellín tuvo una afectación por el terremoto en Colombia, con la pérdida de la casa de uno de sus utileros - crédito DIM

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia especialmente grave en el departamento del Chocó, donde se han registrado nueve personas fallecidas, 119 heridas y cuatro desaparecidas.

El movimiento telúrico también provocó daños en viviendas, edificios públicos, instituciones educativas y centros de salud, mientras los organismos de socorro avanzaban en la atención de las comunidades afectadas.

De acuerdo con el balance entregado por Asocapitales sobre la situación en el Chocó, 1.198 viviendas resultaron averiadas y otras 48 colapsaron. Además, fueron reportadas afectaciones en 20 infraestructuras: cinco edificios municipales, 13 instituciones educativas y dos instalaciones de salud. El impacto llevó a que diferentes sectores del país se movilizaran para apoyar a las personas que perdieron sus hogares y pertenencias.

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En medio de este panorama, el fútbol colombiano también ha expresado su solidaridad con las regiones afectadas. Uno de los testimonios más sensibles llegó desde el Independiente Medellín, cuyo director técnico, Luis Amaranto Perea, habló sobre la situación durante una entrevista con Win Sports y reveló que uno de los trabajadores del club perdió prácticamente todo a causa del terremoto.

Esta será la segunda vez que Perea como técnico en el FPC - crédito DIM

Luis Amaranto Perea habló de cómo está su familia, que vive en el Chocó

Perea, quien es oriundo de Urabá, en Antioquia, pero tiene familiares en el Chocó, explicó que vivió el terremoto con preocupación por sus seres queridos. El entrenador contó que el movimiento fue tan fuerte que, durante los primeros momentos, no hubo tiempo siquiera para pensar en cómo reaccionar.

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“Pasamos un susto muy, muy, muy fuerte y no nos dio tiempo a pensar ni siquiera en cómo íbamos a reaccionar”, expresó el técnico del Medellín, quien describió la situación como un momento especialmente difícil para quienes se encontraban en las zonas donde el sismo tuvo mayores consecuencias.

El entrenador también contó que la preocupación alcanzó directamente al plantel. Según explicó, algunos jugadores no lograban comunicarse con sus hijos y familiares, una situación que llevó al cuerpo técnico a tomar la decisión de liberar a los futbolistas para que pudieran atender sus asuntos personales.

“Muchos de los muchachos no respondían en el colegio por sus hijos, es decir, fue una situación bastante, bastante difícil. Tocó liberar a los muchachos”, relató Perea en Win Sports.

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Defensoría recorrió Quibdó tras el sismo y relevó daños en viviendas - crédito Defensoría del Pueblo

La solidaridad del Independiente Medellín

La situación también golpeó directamente a un integrante del equipo de trabajo del Independiente Medellín. El director técnico reveló que uno de los utileros perdió prácticamente todo lo que tenía debido a los daños ocasionados en su vivienda.

“Uno de los utileros nuestros perdió prácticamente todo. Su familia, gracias a Dios, está bien, pero en su casa lo perdieron absolutamente todo”, contó el entrenador, quien aseguró que desde el club ya se trabaja para brindar apoyo al trabajador y a sus allegados.

Perea explicó que jugadores, cuerpo técnico y directivos del Medellín están dispuestos a colaborar para ayudar al utilero y a las demás personas afectadas. “Estamos con el ‘Arriero’, todo lo que podamos hacer para ser solidarios. Vamos a ayudar, hay gente que no tiene nada”, manifestó.

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El entrenador también puso el resultado deportivo en un segundo plano frente a la emergencia nacional. “En este momento el fútbol es lo menos importante”, afirmó, al considerar que la prioridad debe estar en las labores de ayuda y en las personas que sufrieron pérdidas humanas y materiales.

La declaración de Perea refleja además la dimensión personal que tuvo el terremoto para él. “Yo personalmente tengo mucha familia en el Chocó. Yo soy de Urabá, región antioqueña, pero está claro que tengo muchos tíos, muchos primos en El Chocó y la verdad es que estuvimos muy preocupados”, explicó.

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El técnico del DIM reconoció que resulta difícil imaginar lo que significa regresar a una ciudad y encontrar viviendas y espacios destruidos. “No imagino lo que es estar en tu ciudad y ver la ciudad derrumbada. Yo creo que la perspectiva cambia muchísimo”, señaló.