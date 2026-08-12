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Iván Cepeda arremetió contra De la Espriella tras anuncio de EE. UU. de lanzar operaciones militares desde Colombia: “Entrega nuestra soberanía”

El senador del Pacto Histórico señaló que el presidente colombiano, en el poder desde hace apenas cinco días y en medio de la crisis por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026, estaría cediendo facultades políticas y jurídicas estratégicas a la potencia extranjera sin el debido aval institucional

Abelardo de la Espriella criticó la decisión del senador Iván Cepeda calificándola como una estrategia de evasión ante la confrontación política - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook
El senador Iván Cepeda se despachó contra el presidente Abelardo de la Espriella por sus relaciones con Estados Unidos - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook
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Con un duro mensaje en sus redes sociales, el senador Iván Cepeda acusó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de comprometer la soberanía de Colombia después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó durante la jornada del miércoles 12 de agosto de 2026 que el Gobierno colombiano autorizó operaciones militares conjuntas en territorio nacional para combatir el terrorismo.

Para el congresista, que ejerce como tal gracias al Estatuto de Oposición ―tras haber sido el segundo en la contienda electoral que eligió al nuevo jefe de Estado―, ese anuncio abre una etapa en la que el país corre el riesgo de dejar de ejercer plenamente el control sobre su territorio y de convertirse en una plataforma de acción militar estadounidense en la región; motivo por el cual lanzó toda clase de advertencias.

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“Lo advertimos: el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos”, afirmó Cepeda, que presentó el episodio a sus seguidores como una cesión política y jurídica por la nueva administración, que lleva apenas cinco días en el cargo y afronta la emergencia del terremoto en el país.

En su análisis, el senador invocó el artículo 173 de la Constitución Política, que asigna al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio. Y sostuvo que ninguna autoridad puede disponer del territorio colombiano ni admitir presencia militar extranjera al margen de ese procedimiento institucional, por lo que conminó al jefe de Estado a someter la consideración bajo las vías institucionales.

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Por su parte, Hegseth aseguró que Colombia autorizó esas acciones “para eliminar a los terroristas y a las redes de terror”. En la misma intervención, el funcionario de Estados Unidos agregó que el país se convertirá en el miembro número 19 de la A triple C; es decir, de la Coalición Americana contra los Cárteles (ACCC, en inglés), que forma parte de la iniciativa de seguridad regional de EE. UU., el Escudo de las Américas.

En desarrollo...

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