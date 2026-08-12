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Los bancos de Colombia informaron que dejarán de hacer cobros a miles de deudores en el país debido al terremoto: a quiénes aplica

El sector financiero implementó canales de atención virtual y un plan de apoyos para hogares y empresas afectados, coordinando esquemas diferenciados según las necesidades de cada cliente

Una mano humana introduce una tarjeta bancaria de color liso sin logotipos en la ranura de un cajero automático metálico.
En Colombia operan actualmente 31 establecimientos bancarios registrados e inscritos formalmente ante el sistema financiero, según la Superfinanciera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La banca colombiana, luego del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, mantuvo operativos al 100% sus canales digitales, avanzó en el restablecimiento de 533 oficinas afectadas y anunció un plan de alivios para hogares y empresas afectadas, informó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) el 12 de agosto.

Por medio de un comunicado, el gremio reportó que el sector mantiene la atención para todos sus clientes por canales digitales, atiende en las sucursales sin daños estructurales y aplica un esquema de alivios para personas y empresas damnificadas. Según Asobancaria, esas medidas podrían beneficiar a 2,8 millones de usuarios en las zonas impactadas, mientras cada entidad definirá las condiciones concretas y los canales para solicitarlas.

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Su respuesta se basa en dos frentes: el restablecimiento del servicio en las oficinas afectadas y un plan especial para damnificados, en apoyo a los esfuerzos del Gobierno nacional bajo la declaratoria de desastre.

Al respecto, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, dio un parte de tranquilidad. Dijo que “los canales digitales operan al 100% y, gracias al compromiso de sus funcionarios, el sector atiende al público en todas las sucursales sin daños estructurales”. Además, qie “actualmente, las entidades se encuentran trabajando para restablecer la atención en las 533 oficinas afectadas (4% del total nacional y 34% de las de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca). En cualquier caso, todos los clientes cuentan hoy con un canal de comunicación con su banco”, reportó el dirigente.

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Asobancaria dice que la banca colombiana estará a lado de los colombianos con medidas para aliviar sus obligaciones financieras - crédito Asobancaria
Asobancaria dice que la banca colombiana estará a lado de los colombianos con medidas para aliviar sus obligaciones financieras - crédito Asobancaria

Alivios anunciados para hogares y empresas damnificados

Según Asobancaria, el plan parte de que cada familia y cada empresa enfrenta una situación distinta. Por eso, cada banco lo aplicará con autonomía y de acuerdo con sus políticas internas.

La lista de medidas divulgada por el gremio quedó planteada así:

  • Atención prioritaria a los clientes de las zonas afectadas, con trámites simplificados y evaluación individual de cada caso;

  • Alivios que podrán incluir periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, redefinición de plazos y condiciones, y tratamientos especiales en materia de intereses;

  • Protección del historial crediticio: suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores damnificados.

Qué decisiones tomaron los bancos

Ante las consecuencias del terremoto, algunos bancos tomaron las siguientes decisiones:

  • Banco de Bogotá: suspendió la atención presencial en sus sucursales de Risaralda, Caldas y Quindío. La entidad activó protocolos de contingencia, realizó evaluaciones de infraestructura y dejó habilitados los canales telefónicos, WhatsApp, banca móvil y banca virtual para operaciones remotas.
El Banco de Bogotá informó que las oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada - crédito Banco de Bogotá
El Banco de Bogotá informó que las oficinas ubicadas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada - crédito Banco de Bogotá
  • BBVA: cerró de forma preventiva oficinas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. La entidad indicó que equipos especializados verifican la seguridad de las instalaciones y que el resto de las oficinas sigue operando si no presenta daños. Los clientes pueden seguir usando los servicios por canales digitales y por call center. También señaló que comunicará cualquier cambio sobre la reapertura de las sucursales cerradas.
  • Bancolombia: activó protocolos de atención para verificar la seguridad del personal y evaluar la infraestructura de sus sedes. De sus 563 sucursales en el país, 46 cerraron temporalmente, sobre todo en el sur y en Chocó, y otras 46 en zonas afectadas permanecen abiertas. Su red de cajeros, corresponsales y plataformas digitales sigue operando. Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones y el banco anunció que informará de forma gradual la reapertura de las oficinas suspendidas.

Asobancaria sostuvo que la aplicación de los alivios dependerá de la situación particular de cada usuario y de las reglas internas de cada banco. Bajo ese esquema, el sector pidió a las personas y empresas afectadas usar los canales habilitados por su entidad para exponer su caso y solicitar atención prioritaria.

Balance de la emergencia en las ciudades más afectadas

Con base en datos agregados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) citados por Asocapitales, el balance nacional del boletin número 18 sumaba 241 personas fallecidas, 3.771 heridos y 287 desaparecidos. El mismo informe advierte que las cifras están en actualización permanente y, en sus conclusiones ejecutivas, también consigna otros cortes parciales de 176 fallecidos, 1.762 heridos y 280 colapsos estructurales totales.

Pereira es una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito redes sociales
Pereira es una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito redes sociales

Asocapitales ubicó en alerta roja a cinco capitales: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia.

  • Quibdó: reportó nueve personas fallecidas, 119 heridas, cuatro desaparecidas, 1.198 viviendas averiadas, 48 viviendas colapsadas y 20 infraestructuras afectadas, entre ellas cinco edificios municipales, 13 educativos y dos de salud.
  • Cali: el informe registró 74 personas fallecidas, 1.008 heridas, 89 rescatadas y 230 desaparecidas. También señaló 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 56 estructuras colapsadas, tres vías colapsadas, cuatro estaciones de policía afectadas, 750 rescatistas desplegados y 14 caninos en labores de rescate.
  • Manizales: seis fallecidos, 182 heridos y 4.000 damnificados. A eso sumó 1.970 viviendas averiadas, 1.150 viviendas colapsadas, 57 edificios colapsados, 19 edificaciones averiadas, 24 colegios públicos con afectaciones en estado crítico y 16 colegios privados con afectaciones.
  • Pereira: 83 fallecidos, 45 desaparecidas y 279 heridas, además de 243 personas rescatadas y 85 heridos atendidos en centros de salud, cifra que el documento marcó como parcial y en verificación frente al total de lesionados. También registró 14 animales rescatados, 75 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas, alrededor de 14 vías y puentes afectados, la Terminal de Transporte de Pereira cerrada y el Aeropuerto Internacional Matecaña con operación restringida.
  • Armenia: cero personas fallecidas, 174 heridas, 69 edificios colapsados y 1.400 estructuras averiadas. El informe añadió requerimientos de ayuda por ciudad, entre ellos equipos de búsqueda y rescate, agua, insumos médicos, sangre, carpas, colchonetas, plantas eléctricas, mercados y kits de aseo.

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