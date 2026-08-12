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Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, irá a juicio por presuntos delitos electorales como gerente de la campaña de Gustavo Petro

El caso se apoya en dos informes entregados por la propia campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE), que evidenciarían un sobrecosto superior a $5.000 millones en los gastos de la campaña; en una cifra que la defensa de Roa no habría logrado desvirtuar ante las autoridades

La Fiscalía imputó a Ricardo Roa por la presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022, con excesos de $1.388 millones en primera vuelta y $276 millones en segunda - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa, como exgerente de la campaña de Gustavo Petro, fue llamado a responder por presunta violación de topes electorales - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación dio el paso para llevar a Ricardo Roa, expresidente de la estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, en 2022, a juicio por delitos electorales al parecer cometidos durante el proceso que llevó al líder de izquierda a la Casa de Nariño; en una determinación que se sumaría a la sanción que en su momento impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra.

De acuerdo con la información divulgada por Semana, un fiscal anticorrupción radicó el escrito de acusación ante jueces de conocimiento y formalizó la búsqueda de una condena por presunta violación de topes, a partir de irregularidades detectadas en la información financiera que debía llegar a la autoridad electoral. De esta manera, el proceso en contra del exfuncionario avanza ante los organismos de justicia.

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Fijaron la fecha de imputación de cargos contra Ricardo Roa por compra de apartamento de manera irregular - crédito Fiscalía/Colprensa
La Fiscalía ya adelantó la imputación de cargos contra Ricardo Roa, que ha negado cargos relacionados con su participación en la campaña de Gustavo Petro - crédito Fiscalía/Colprensa

Frente al particular Roa no había aceptado el cargo que ya le había sido imputado; sin embargo, en el expediente reseñado, la acusación se apoya en dos informes entregados por la propia campaña al CNE, en el que se demostraría que hubo un sobrecosto en la campaña de más de $5.000 millones por diferentes conceptos que no pudieron, por lo visto, ser desvirtuados por la defensa del exgerente.

La Fiscalía sostuvo que en la contabilidad de la campaña hubo maniobras para modificar, alterar u ocultar facturas que debían ser reportadas. Ese punto se convirtió en el aspecto central de la acusación penal, que será revisado y discutido en la siguiente fase del proceso. De esta forma, el exdirectivo de Ecopetrol está a puertas de enfrentar una nueva etapa judicial, en la que irá a los estrados a responder por este caso.

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En efecto, tras radicarse la acusación en su contra tendrá que dar explicaciones por la presunta comisión del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas. Al no tener fuero, a diferencia del exjefe de Estado Petro, su caso no está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino que irá al Juzgado 26 Penal del Circuito, que será la autoridad encargada de dirigir las audiencias del juicio.

El presidente de la República, Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol por sanción del CNE - crédito @petrogustavo/X/Colprensa
El expresidente de la República Gustavo Petro ha salido en diferentes ocasiones en defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol por sanción del CNE - crédito @petrogustavo/X/Colprensa

Los motivos por los que Fiscalía llevará a juicio a Ricardo Roa

El señalamiento del ente acusador también incluyó presuntas irregularidades en la manera en que la campaña reportó su información, a través facturas que habrían sido modificadas, alteradas o escondidas antes de su presentación a la autoridad electoral. Entre los aportes que están bajo lupa se destacan los hechos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la USO y el Polo Democrático Alternativo.

En consecuencia, el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 y exdirectivo de Ecopetrol afrontará la petición de la Fiscalía de una condena por lo que, según el ente acusador, ha sido la forma en que se reportaron y soportaron gastos de campaña. El implicado podría evitar un largo proceso si decide colaborar con la justicia y contar lo que sabe en relación con la manera en que se habrían superado estos topes.

Ricardo Roa fue presidente de Ecopetrol hasta el 30 de julio de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS
Ricardo Roa fue presidente de Ecopetrol hasta el 30 de julio de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Es válido precisar que el CNE ya había investigado la campaña y la había sancionado por superar los topes de gastos permitidos por la ley. Además del castigo a Roa, también fueron objeto de multas Lucy Aideé Mogollón Alfonso, que se desempeñaba como la tesorera oficial de la campaña; y María Lucy Soto, que ejerció las funciones de auditora de los informes financieros de la aspiración de Gustavo Petro en 2022.

Ese antecedente, es oportuno precisar, no reemplaza el proceso penal, aunque parece explicar por qué la Fiscalía concentró su caso en la presunta violación de topes y el ocultamiento de recursos de financiación. Lo llamativo es que mientras la acusación ya fue radicada, en las últimas semanas se conoció que Roa estaría buscando una salida negociada; e incluso, cuando le consultaron sobre este escenario no lo negó.

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