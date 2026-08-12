Terremoto en Colombia: el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que declarará emergencia económica por la tragedia que enluta al país

Desde el Palacio de San Carlos, el presidente anunció la declaratoria de emergencia económica para hacer frente a la devastación causada por un reciente terremoto - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Desde el Palacio de San Carlos, sede presidencial en Bogotá, el jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció en la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026 que declarará la emergencia económica para atender, por las facultades que le entrega este mecanismo excepcional, la tragedia que enluta a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que se sintió en la mañana del lunes 10 de agosto.

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, expresó el mandatario, que indicó que esa medida permitirá la creación de un fondo especial: el Fondo Milagro, con el que espera canalizar los aportes nacionales e internacionales y que se destinará a la reconstrucción de la infraestructura.

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“Esta crisis que ha generado esta tragedia o este fenómeno natural tiene un impacto absolutamente terrible para nuestro país y nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal: la más compleja de toda la historia republicana de nuestro país, porque tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos de tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”, dijo.

El presidente de la República confirmó que decretará la emergencia económica para contar con los recursos necesarios para atender los damnificados del terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

En consecuencia, De la Espriella señaló que la emergencia “deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas”. El anuncio lo hizo acompañado de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, que está encargada de coordinar las ayudas provenientes del sector privado.

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“Con la declaratoria, el Gobierno nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la patria. Nuestro corazón, nuestro sentimiento de solidaridad están con las víctimas. No están solas. Aquí hay un gobierno que va a ayudarles y que les va a dar la mano”, puntualizó.

Así se atenderá la emergencia en las ciudades afectadas por la tragedia

En su declaración, De la Espriella anunció la adopción de mecanismos legales especiales, relacionados con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno, subsidios de arrendamiento para los que perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario y financiero y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios, entre otras iniciativas que se están estructurando.

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La tragedia se concentra de manera crítica en el Eje Cafetero, Chocó y el Valle del Cauca, impactados con el fuerte movimiento telúrico del 10 de agosto - crédito Colprensa

De acuerdo con el primer mandatario de los colombianos, con base en el reporte de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), se han registrado 265 muertos y 3.494 heridos, mientras que 496 personas más se encuentran desaparecidas. Frente al fuerte impacto que causó este suceso, confirmó que usará este instrumento legal para disponer de recursos de manera inmediata en pro de la atención de los damnificados.

Además de las víctimas mortales y los heridos derivados de este terremoto, el jefe de Estado reportó:

11.347 viviendas destruidas.

53.526 viviendas averiadas.

140 edificios colapsados.

1.819 centros educativos averiados.

631 centros comunitarios afectados.

179 centros de salud con fallas estructurales.

Un puente peatonal caído.

20 puentes vehiculares afectados.

203 vías afectadas.

44 acueductos comprometidos.

5 aeropuertos afectados.

En ese orden de ideas, el jefe de Estado hizo énfasis en la magnitud de la tragedia. “Con corte al último balance oficial que les acabo de leer, la afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno para, por una parte, hacer las inversiones que se requieren en ese territorio, recuperar las viviendas, apoyar a las víctimas y darle paliativos a tantos colombianos”, expresó.

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Primera dama confirmó entrega de medicamentos a hospitales y la Cruz Roja

Por su parte, Pineda destacó la gestión de ayuda gracias a la articulación entre el Gobierno, el sector privado y organizaciones sociales. “Hemos gestionado alrededor de más de 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria”, afirmó la primera dama, que destacó el papel del Banco de Alimentos, la Fundación Minuto de Dios y diferentes empresas en la recolección y distribución de insumos a los más afectados con la tragedia.

En cuanto a la logística, Pineda señaló que esas ayudas se han enviado a los territorios afectados a través de las aerolíneas Avianca, Latam y vuelos que han gestionado con apoyo de iniciativas privadas. Además, mencionó la entrega de “más de 120.000 litros de agua entre botellas y carrotanques y el apoyo en combustible, plantas de energía, internet satelital y contenedores refrigerados para Medicina Legal.

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Cali es la ciudad que más víctimas mortales ha registrado, según el reporte de las entidades estatales - créditov Sergio Acero/REUTERS

La mujer resaltó la labor en el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales. “Hemos contado con donación de medicamentos que hemos llevado a distintos hospitales y también en este momento estamos llevándole apoyo a la Cruz Roja Colombiana”, remarcó Pineda, que mencionó la entrega de cobijas, colchonetas y carpas a los albergues habilitados por las alcaldías para las familias damnificadas.

Finalmente, reiteró la atención a rescatistas y la extensión de la campaña a nivel nacional e internacional, con más de 150 toneladas en kits de emergencia para apoyar a los rescatistas. “Toda esta ayuda ha sido distribuida en los municipios de las zonas más afectadas por los terremotos, porque hemos estado en comunicación constante con los municipios y con las primeras damas de cada uno de ellos”, remarcó.

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