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Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

El intérprete caleño anunció cinco avionetas disponibles para transportar donaciones al puerto, mientras la cantante y la influenciadora barranquillera suman sus redes y presencia física a la recolección de alimentos, kits de higiene y elementos de descanso para los damnificados

Andrea Valdiri, Greeicy y Pirlo posan en primer plano. Detrás se aprecian estanterías, cajas, paquetes de alimentos, botellas de agua y personas.
Andrea Valdiri, Greeicy y Pirlo siguen pidiendo ayuda de sus seguidores para apoyar a los damnificados del terremoto - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cinco avionetas listas para despegar hacia Buenaventura: así movilizó el cantante caleño de trap Pirlo una cadena de ayudas humanitarias tras el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

El artista usó su cuenta verificada de Instagram (@pirloconpowerr) para denunciar que ciudades como Buenaventura y Chocó reciben poca atención mediática pese a ser zonas altamente afectadas por el sismo.

Con esa advertencia como punto de partida, lanzó un llamado a sus seguidores para recolectar donaciones y trasladarlas por vía aérea al principal puerto del país.

Los puntos de recolección en Cali

Las ayudas se pueden entregar en dos lugares. El primero es el Makro del Norte de Cali, frente al Centro Comercial La Estación, donde el usuario @treceangel está recibiendo donaciones para llenar un camión con destino a Buenaventura.

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El cantante de trap pidió que llevaran ayudas humanitarias a puntos en Cali para distribuirlas en Buenaventura - crédito @pirloconpower/IG

Al momento de la publicación, faltaban 3 toneladas para completar la carga. El segundo punto de acopio es la Carrera 2a Oeste #5-15, en el barrio Arboleda de Cali, Edificio Kaoba. Allí recibe Laura Arango, quien centraliza los elementos para luego distribuirlos en los lugares indicados.

Qué llevar y qué necesitan las familias damnificadas

El artista también compartió una lista detallada de los artículos más urgentes, dividida en tres categorías.

El Kit 1 de alimentos incluye: arroz (5 kg), lentejas (1 kg), frijol (1 kg), pasta (1 kg), harina de maíz (1 kg), aceite vegetal (1 L), atún (4 latas), sardinas (2 latas), leche en polvo (400 g), panela (1 kg), chocolate (500 g), azúcar (1 kg), sal (500 g), galletas (2 paquetes), café (250 g) y agua potable.

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El Kit 2 de higiene contempla: jabón para lavar ropa, jabón de baño (4 unidades), shampoo, crema dental (2 tubos), cepillos de dientes (4 unidades), papel higiénico (4 rollos), toallas higiénicas, pañales según necesidad, pañitos húmedos, desodorante (2 unidades), peinilla o cepillo (2 unidades), gel antibacterial, detergente en polvo (1 kg), bolsas para basura, balde plástico con tapa, toalla de baño (2), repelente e insumos de higiene menstrual.

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También dijo que tiene disponibles más aeronaves para llevar la ayuda a Buenaventura - crédito @pirloconpower/IG

El Kit 3 de descanso, marcado como prioritario, pide por persona: una colchoneta, una frazada o cobija liviana, un juego de sábanas, una almohada y un toldillo.

Greeicy: “Ninguna ayuda es mínima”

La cantante caleña Greeicy también alzó la voz desde sus redes sociales. Con Cali como ciudad natal y parte de su familia aún radicada allí, describió el momento como “muy doloroso” y aseguró que tanto ella como su círculo cercano están “a disposición total” para compartir información sobre organizaciones certificadas donde canalizar la ayuda.

“Es muy triste ver a mi ciudad, que me vio nacer, que me vio crecer, donde todavía vive parte de mi familia, pasando esa tragedia”, expresó la artista. En el mismo mensaje mencionó que ninguna contribución es menor: “Todo lo que puedas ayudar le puede cambiar la vida a una familia que hoy quizás no tiene nada”.

La caleña compartió un video en Instagram en el que lamentó la situación - crédito @greeicy/IG

La cantante llamó a la unidad y cerró con un mensaje de esperanza. “Yo sé que de esta vamos a salir y que una vez más nos vamos a demostrar que cuando nos unimos hacemos cosas hermosísimas y que somos como país una comunidad hermosa”, afirmó.

Andrea Valdiri se sumó a la recolección y anuncia que llevará las ayudas en persona

La influenciadora y bailarina barranquillera Andrea Valdiri se unió a la cadena de solidaridad desde una bodega de recolección donde, según relató en sus redes, ya estaba recibiendo donaciones al momento de publicar el video.

Valdiri anunció que la también creadora de contenido La Jesuu la espera para viajar juntas a Buenaventura, y mencionó que Rossy Lemos, de Noticias RCN, sigue la situación desde Quibdó. Además, agradeció a Amy Lu por prestar sus redes para ampliar la convocatoria.

Así lo dejó ver la barranquillera en su cuenta de Instagram - crédito @andreavaldirisos/IG

La influenciadora advirtió que en carretera hay grupos que interceptan las ayudas, por lo que evalúa rutas aéreas, terrestres y marítimas para garantizar que los insumos lleguen a su destino. “Estoy tocando puertas para que sea un poco más fácil llegar a los lugares donde no han podido llegar”, afirmó.

Ante quienes dudan sobre el destino de sus donaciones, fue enfática: “Aquí yo no estoy pidiendo dinero, aquí simplemente estoy pidiendo que la gente traiga su ayuda, yo me la llevo físicamente”. Anunció que permanecerá en el punto de recolección durante cuatro días junto a su fundación y a Fausto.

Valdiri también lanzó una comparación que, dijo, le duele: notó mayor actividad en las ayudas durante emergencias en Venezuela que en la actual crisis colombiana, y atribuyó parte de esa apatía a las divisiones políticas. “No hay que guardar rencor. Si son nuestros hermanos colombianos que nos necesitan”, reclamó.

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