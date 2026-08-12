Calendario del fútbol colombiano será ampliado por el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó: esto se sabe

El terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que ha dejado un total de 241 muertos ―según el último reporte del 12 de agosto de 2026―, dos días después de la tragedia, significó un golpe enorme para el país no solo por la cantidad de fallecidos, sino por las familias damnificadas y los daños materiales.
Sumado a eso, el fútbol colombiano también cambió sus planes por el aplazamiento de partidos, al punto de que el calendario del segundo semestre sufrirá modificaciones importantes para cumplir con los campeonatos profesionales de la temporada, que son la Liga BetPlay, Copa Colombia, Liga Femenina y segunda división.
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Cabe recordar que la Dimayor también debió aplazar tres encuentros de la quinta jornada del Torneo Finalización porque se iban a jugar en Cali, Manizales y Pereira, tres de las cuatro ciudades más afectadas por el terremoto y sus estadios no se encuentran habilitados por los daños.
Esto pasará con el calendario del fútbol colombiano
A las pocas horas de presentarse el terremoto en Chocó, la División Mayor del Fútbol Colombiano informó inicialmente que se aplazaban un día los encuentros que se debían disputar el lunes 10 y martes 11 de agosto, y luego anunció que se postergaban todos los encuentros de la semana y se reanudaba el viernes 14 del mismo mes.
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Infobae Colombia pudo confirmar con la Dimayor que el calendario de competencias del fútbol colombiano será ampliado por los encuentros aplazados en Liga BetPlay, segunda división, Copa Colombia y la Liga Femenina, pues son muchos los juegos que se deberán reprogramar y el espacio es mínimo.
La entidad confirmó que está haciendo lo posible para que sea “lo menos traumático” para los clubes, en especial aquellos con dos o hasta tres competencias por su participación internacional, “pero entenderán que son situaciones que no podemos controlar”.
La Dimayor también informó a este medio que no se descarta la idea de que la temporada 2026 del fútbol colombiano termine en enero de 2027, ya que depende de cómo se presenten las cosas en el país, pero el plan inicial es que el calendario se cierre en diciembre.
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Cabe recordar que, tanto en 2024 como en 2025, campeonatos como la Copa Colombia y la Liga BetPlay finalizaron al mismo tiempo y a pocos días de las fiestas de Navidad, producto de los aplazamientos por situaciones como el Mundial Femenino Sub-20 de 2024, conciertos y festivales en determinadas ciudades que no prestaron sus estadios por un tiempo.
Partidos aplazados por el terremoto
Previo al sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, la Dimayor ya tenía algunos compromisos pospuestos por distintas razones, tanto por participaciones internacionales de Medellín y Santa Fe, como por conciertos y festivales culturales en algunas ciudades.
Hasta el momento, se tienen un total de 13 partidos de tres certámenes sin programación nueva, debido a que el terremoto en el Chocó cambió los horarios y la División Mayor está a la espera de encontrar un espacio para acomodarlos.
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Sumado a eso, también se espera que las autoridades en Cali, Manizales y Pereira habiliten los estadios lo antes posible, pues durante las próximas semanas no serán usados por los daños y la falta de pie de fuerza.
Liga BetPlay
Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira
Medellín vs. Millonarios
Águilas Doradas vs. Llaneros
Deportivo Pereira vs. Jaguares
Once Caldas vs. Alianza FC
América de Cali vs. Fortaleza
Copa Colombia
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
Deportivo Pereira vs. América de Cali
Llaneros vs. Quindío
Liga Femenina
Bucaramanga vs. Once Caldas
Medellín vs. América de Cali
Santa Fe vs. Fortaleza
Orsomarso vs. Deportivo Pasto
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