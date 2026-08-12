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Calendario del fútbol colombiano será ampliado por el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó: esto se sabe

La situación en el Pacífico y el Eje Cafetero, que dejó más de 200 muertos desde el 10 de agosto de 2026, también provocó que la Dimayor tomara medidas para reacomodar los campeonatos

La Dimayor toma medidas por el terremoto en Colombia
La Dimayor toma medidas por el terremoto en Colombia, pues debió aplazar varios partidos - crédito EFE
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El terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que ha dejado un total de 241 muertos ―según el último reporte del 12 de agosto de 2026―, dos días después de la tragedia, significó un golpe enorme para el país no solo por la cantidad de fallecidos, sino por las familias damnificadas y los daños materiales.

Sumado a eso, el fútbol colombiano también cambió sus planes por el aplazamiento de partidos, al punto de que el calendario del segundo semestre sufrirá modificaciones importantes para cumplir con los campeonatos profesionales de la temporada, que son la Liga BetPlay, Copa Colombia, Liga Femenina y segunda división.

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Cabe recordar que la Dimayor también debió aplazar tres encuentros de la quinta jornada del Torneo Finalización porque se iban a jugar en Cali, Manizales y Pereira, tres de las cuatro ciudades más afectadas por el terremoto y sus estadios no se encuentran habilitados por los daños.

Esto pasará con el calendario del fútbol colombiano

A las pocas horas de presentarse el terremoto en Chocó, la División Mayor del Fútbol Colombiano informó inicialmente que se aplazaban un día los encuentros que se debían disputar el lunes 10 y martes 11 de agosto, y luego anunció que se postergaban todos los encuentros de la semana y se reanudaba el viernes 14 del mismo mes.

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Infobae Colombia pudo confirmar con la Dimayor que el calendario de competencias del fútbol colombiano será ampliado por los encuentros aplazados en Liga BetPlay, segunda división, Copa Colombia y la Liga Femenina, pues son muchos los juegos que se deberán reprogramar y el espacio es mínimo.

Así será el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026 - crédito Dimayor
Así está el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026 - crédito Dimayor

La entidad confirmó que está haciendo lo posible para que sea “lo menos traumático” para los clubes, en especial aquellos con dos o hasta tres competencias por su participación internacional, “pero entenderán que son situaciones que no podemos controlar”.

La Dimayor también informó a este medio que no se descarta la idea de que la temporada 2026 del fútbol colombiano termine en enero de 2027, ya que depende de cómo se presenten las cosas en el país, pero el plan inicial es que el calendario se cierre en diciembre.

La Liga BetPlay y la Copa Colombia volverían a coronar campeón con pocos días de diferencia, tal como en 2024 y 2025 - crédito Dimayor / Colprensa
La Liga BetPlay y la Copa Colombia volverían a coronar campeón con pocos días de diferencia, tal como en 2024 y 2025 - crédito Dimayor / Colprensa

Cabe recordar que, tanto en 2024 como en 2025, campeonatos como la Copa Colombia y la Liga BetPlay finalizaron al mismo tiempo y a pocos días de las fiestas de Navidad, producto de los aplazamientos por situaciones como el Mundial Femenino Sub-20 de 2024, conciertos y festivales en determinadas ciudades que no prestaron sus estadios por un tiempo.

Partidos aplazados por el terremoto

Previo al sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, la Dimayor ya tenía algunos compromisos pospuestos por distintas razones, tanto por participaciones internacionales de Medellín y Santa Fe, como por conciertos y festivales culturales en algunas ciudades.

Hasta el momento, se tienen un total de 13 partidos de tres certámenes sin programación nueva, debido a que el terremoto en el Chocó cambió los horarios y la División Mayor está a la espera de encontrar un espacio para acomodarlos.

Dimayor
La quinta fecha de la Liga BetPlay solo tendrá siete de los 10 partidos en el puente festivo del 17 de agosto - crédito Dimayor

Sumado a eso, también se espera que las autoridades en Cali, Manizales y Pereira habiliten los estadios lo antes posible, pues durante las próximas semanas no serán usados por los daños y la falta de pie de fuerza.

Liga BetPlay

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Medellín vs. Millonarios

Águilas Doradas vs. Llaneros

Deportivo Pereira vs. Jaguares

Once Caldas vs. Alianza FC

América de Cali vs. Fortaleza

Copa Colombia

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Pereira vs. América de Cali

Llaneros vs. Quindío

Liga Femenina

Bucaramanga vs. Once Caldas

Medellín vs. América de Cali

Santa Fe vs. Fortaleza

Orsomarso vs. Deportivo Pasto

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