Karol G y su éxito ‘Bichota’ explotan las búsquedas de Google tras su triunfo en los Billboard

Colombian singer Karol G performs at the 2021 Billboard Music Awards at Microsoft Theater in Los Angeles, California, U.S., May 21, 2021. Picture taken May 21, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni FOR EDITORIAL USE ONLY

La cantante colombiana Karol G logró impactar, no solo a nivel nacional sino también internacional, con su participación en los premios Billboard 2021 que se celebraron el pasado domingo 23 de mayo. No fue únicamente por el transparente y brillante vestido que lució mostrando su gran cuerpo, sino por el hecho de que superó un importante escalón de la música mundial al recibir el galardón como ‘Mejor Artista Latina del Año’.

Google Trends reveló que luego de su interpretación de los temas ‘Bichota’ y ‘El Makinon’, Karol G disparó las búsquedas en el navegador de parte de personas de diferentes partes del mundo que tienen interés en conocer más información sobre la artista latina. Claramente, de acuerdo con el informe, Colombia es uno de los 10 países desde donde más se buscó sobre la ceremonia de los premios Billboard 2021 en los últimos días.

De otro lado, el reporte de Google Trends señala que, entre las 7:00 y 8:00 de la noche del domingo 23 de mayo, las búsquedas sobre Karol G crecieron en un 210 por ciento alrededor del mundo, específicamente se extendió en 32 países. Al parecer, las preguntas más comunes con las que las personas pretendieron saber más sobre la artista colombiana fueron de dónde es, quién es, por qué terminó con el también cantante de reguetón Anuel AA, cuál es su nacionalidad y en qué idioma canta.

Como dato curioso, incluso a través de Google se ha buscado qué quiere decir la palabra ‘Bichota’ en español, que es la que titula uno de los éxitos que la colombiana interpretó en los premios Billboard. A su vez, en el navegador apareció el siguiente interrogante: “¿Qué significa el tatuaje en la mano de Karol G?”.

Google Trends también destacó que en la categoría de Arte y Entretenimiento de Google Colombia los Billboard Music Awards fue uno de los términos más buscados en los últimos días. Según este, a nivel nacional el interés de búsqueda sobre los premios creció un 800 por ciento. Así las cosas, el término “Karol G en los premios Billboard 2021″ fue otra de las frases más solicitadas por los usuarios de internet.

Karol G en los premios Billboard. Foto: Instagram @karolg

Recientemente, Karol G concedió una entrevista para W Radio y admitió que no se esperaba el éxito que por estos días se ha triplicado en su carrera profesional. Comentó que incluso comenzó a recibir propuestas musicales así como de marcas para promocionarlas.

De hecho, mencionó que casi que no puede creer lo bien que le ha ido a su canción ‘Bichota’, un tema que nació de su inspiración y de sus ganas de darle a sus seguidores mejor música y más de ella como artista. Fue gracias al aislamiento que provocó la pandemia que pudo concentrarse y reflexionar en varios aspectos de su vida que le permitieron convencerse de que estaba hecha para algo grande como cantante. ‘Bichota’ expresa, en su propia forma de hablar, “la fuerza y el poder que yo sentía como mujer”, le dijo a W Radio.

Por último, la artista urbana no se ha concentrado en las críticas que también le han llegado, principalmente por el vestido que utilizó en la gala de premiación de los Billboard. “Yo he recibido tantas críticas en todo lo que he hecho en mi carrera que lo único que he hecho, en los últimos meses, es dedicarme a vivir la vida que yo quiero vivir y quiero llevar sin estar pendiente en lo que dicen otras personas”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO