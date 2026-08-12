Manizales mantendrá suspendido el cable aéreo tras el sismo de magnitud 7,4: qué falta para reactivar el servicio, esto dijo el Distrito

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales realiza inspecciones estructurales y geotécnicas en pilonas y estaciones del cable aéreo - crédito Alcaldía de Manizales

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El Distrito de Manizales avanza en el proceso de evaluación técnica del cable aéreo de la ciudad tras la emergencia que llevó a la suspensión de su operación, con el objetivo de garantizar que el sistema retome actividades bajo los más altos estándares de seguridad.

La Asociación Cable Aéreo Manizales lidera una serie de inspecciones y diagnósticos especializados en las principales líneas del sistema, mientras se mantiene la suspensión del servicio y la movilidad en la ciudad continúa afectada por diversos cierres viales.

La entidad lleva a cabo una inspección electromecánica detallada en las Líneas 1 y 2 del cable aéreo, verificando el estado de todos los componentes del sistema. Junto a esta labor, la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales lleva a cabo inspecciones estructurales y geotécnicas en pilonas y estaciones, evaluando tanto las condiciones de las estructuras como del entorno. Las acciones buscan anticipar cualquier riesgo y asegurar la integridad de los usuarios, trabajando de manera preventiva para determinar el momento oportuno para la reactivación del servicio.

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La Asociación Cable Aéreo Manizales lidera inspecciones y diagnósticos especializados en las Líneas 1 y 2 del cable aéreo - crédito Alcaldía de Manizales

Evaluación técnica y diagnósticos especializados en las líneas del cable aéreo

En el marco del proceso de diagnóstico, los equipos técnicos han implementado ensayos magnetoinductivos al cable portante tractor, técnica que permite revisar el estado de los hilos internos del cable y detectar posibles condiciones que requieran intervención.

Además, se realiza un análisis de vibraciones para identificar comportamientos atípicos en los componentes del sistema y una verificación de la alineación de la infraestructura, asegurando que se mantengan las condiciones necesarias para su funcionamiento seguro.

Las Líneas 1 y 2 han sido objeto de inspecciones rigurosas, mientras que la Línea 3 permanece bajo revisión detallada debido a los daños considerables detectados en la estación del sector del cable. La Asociación Cable Aéreo Manizales subraya que la seguridad de los usuarios y trabajadores es la prioridad, y que la reanudación del servicio dependerá estrictamente de los resultados de estas evaluaciones técnicas y de la verificación del cumplimiento de todas las condiciones de seguridad requeridas.

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La Línea 3 del cable aéreo permanece bajo revisión detallada por los daños detectados en la estación del sector del cable - crédito Alcaldía de Manizales

La entidad informó que los equipos técnicos continúan procesando la información recolectada, avanzando en las verificaciones y análisis correspondientes. Una vez existan resultados concluyentes y se establezcan las condiciones aptas para la operación, se comunicará oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

El proceso de evaluación del cable aéreo en Manizales incluye inspecciones electromecánicas, estructurales y geotécnicas, ensayos técnicos especializados y el análisis de vibraciones y alineación, como parte de un diagnóstico integral para garantizar un eventual regreso seguro a la operación. La decisión de reactivar el servicio se tomará solo cuando se confirme que la infraestructura y sus componentes cumplen con los estándares técnicos exigidos.

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Impacto en la movilidad y cierres viales en la ciudad

Mientras se avanza en la evaluación del cable aéreo, la Secretaría de Movilidad de Manizales mantiene un estricto seguimiento a los cierres viales derivados de la emergencia. El Centro de la ciudad y sectores aledaños permanecen cerrados, incluyendo corredores clave como la carrera 22, la calle 23 con carrera 20, la carrera 20 con calle 17 y la calle 28 con carrera 20, entre otros puntos críticos.

La emergencia del cable aéreo mantiene cierres viales en el Centro y otros sectores de Manizales bajo seguimiento de la Secretaría de Movilidad - crédito Alcaldía de Manizales

También se reportan cierres totales o parciales en sectores de la Avenida Santander, la glorieta del Pájaro en Milán, la carrera 21 hacia la glorieta San Rafael y zonas aledañas al Palacio de Justicia y hospitales.

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Los agentes de tránsito están desplegados en diferentes puntos para regular la circulación, orientar a los ciudadanos y facilitar el paso de organismos de socorro y equipos de emergencia. El monitoreo de las vías es permanente, con el objetivo de modificar los cierres o habilitar corredores tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.

La Secretaría de Movilidad recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, programar los recorridos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes y organismos de emergencia. El cierre del Centro y otros sectores responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la población mientras se avanza en la atención de la emergencia y la evaluación de riesgos estructurales.

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