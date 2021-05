Gobierno nacional trabaja en validación de preacuerdo con el Comité del Paro

People hold letters that make up the word "Dignity" during a protest demanding government action to tackle poverty, police violence and inequalities in healthcare and education systems, in Bogota, Colombia May 26, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Después de que Miguel Ceballos renunciara a su cargo como comisionado de Paz, quien se ha encargado de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro es Emilio Archila, actual consejero presidencial para la Estabilización. En medio de sus obligaciones, el funcionario anunció este 26 de mayo que, por orden del presidente Iván Duque, se está avanzado en un acuerdo entre las partes para poder levantar el paro rápidamente.

Archila dijo que el Gobierno nacional tiene la voluntad de adelantar el proceso y por eso se está trabajando en un documento que reúna puntos claves para ambas partes. El resto estaría actualmente en revisión para poder ser aprobado.

“Ratificamos la voluntad de avanzar en acuerdos con Comité Nacional del Paro, con el objetivo de que estos beneficien a todo el país. Trabajamos ahora en la validación del documento de preacuerdo referente a garantías de la protesta social” , dijo Archila en un video que subió a su cuenta de Twitter.

Archila informa avances de reuniones entre Gobierno y Comité del Paro

Según detalló el funcionario, contrario a los rumores que han corrido recientemente en redes sociales, en el documento de preacuerdo el Gobierno no ha renunciado a ninguna facultad o función que le corresponda a ellos o a ninguna entidad estatal. En particular, sobre este tema, es diferente que, hasta el momento, no haya sido necesario o adecuado utilizarlo.

En su pronunciamiento, Archila aseguró que se está trabajando rápidamente para que los diálogos se concreten, pero al tiempo señaló que esto no es sinónimo de que los acuerdos sean tomados a la ligera. Dijo que se está revisando cada punto para tomar las mejores decisiones posibles.

“Se está trabajando con toda la celeridad debida pero es importante entender que al igual de importante de que quede rápido es que quede bien. Hay temas los cuales necesitan validaciones legales y revisiones que corresponden y con absoluta responsabilidad”, sostuvo el consejero.

Para finalizar, el funcionario señaló que el Gobierno sigue firme en su posición de no permitir más bloqueos de vías principales del país. Se señaló que este hecho debe cesar y así se podrá dialogar de mejor forma.

En relación con este punto, cabe mencionar que los manifestantes que optan por bloquear vías han abierto corredores humanitarios para dejar pasar medicinas, alimentos y personas que deban recibir servicios de salud, pero el Gobierno asegura que esto no es suficiente. Archila señaló que los bloqueos y los actos de vandalismo como el ocurrido en las últimas horas con la quema del Palacio de Justicia en Tuluá (Valle del Cauca), no funcionan para fortalecer la confianza y llegar a un acuerdo.

“Nuestra absoluta convicción de que esos bloqueos deben terminar. Las consecuencias que están teniendo no tienen que ver con las propuestas de lo que más allá es razonable”, enfatizó Archila.

Hay que recordar que los mencionados diálogos son coordinados por Archila junto al ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón y la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quienes fueron designados por el mismo presidente Duque para la tarea. Además, por parte del Comité del Paro participan líderes estudiantiles y de sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Así mismo, en el proceso participan el representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz, y monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia católica. Estas entidades fueron propuestas por el Gobierno para que acompañaran la mesa técnica de diálogo en calidad de garantes.

SEGUIR LEYENDO: