Así nació el icónico baile ‘El pirulino’ de ‘Pedro, El Escamoso’

El actor Miguel Varoni que interpretó el personaje 'Pedro, El Escamoso'.

En 2001, nació una de las telenovelas más recordadas por los colombianos, la cual, 20 años más tarde, regresó a la parrilla nocturna del Canal Caracol, que le ha hecho recordar a los televidentes los momentos que vivieron en diversas fiestas y encuentros familiares por la tendencia del baile ‘El pirulino’, que en su momento fue protagonizada por el actual vicepresidente y director creativo de Telemundo Global Studios, Miguel Varoni.

El nacimiento de este cómico baile, se dio una tarde en la que se reunieron Varoni junto con el libretista Dago García, se tomaron la tarea de empezar a idear al personaje de esta novela ’Pedro, El Escamoso’ que tenía tintes de un galán de pueblo, fantoche y soñador.

Segun lo informado por el diario El Tiempo, el libretista Dago García reveló: “Me fui para el apartamento de Miguel, pusimos ‘Pa’ Mayté' y le empecé a enseñar los pasos y él los complementó con el baile de la orejita. Al otro día fue a grabar la escena con la canción.”

Sin embargo, al tener listo para que Miguel bailara el tema en una de las escenas de la novela, se percataron que no tenía los derechos sobre la canción de Carlos Vives. Jorge Martínez, abogado en ese tiempo en Caracol Televisión, alertó de lo que iban a emitir al aire que no lo podían utilizar pues de esa canción no tenían los derechos.

“Es un tema de Sonolux. Eso es va a ser complicado, nos van a cobrar una gran cantidad de plata; así que, esa escena no puede ir en la novela”, contó Dago García durante una entrevista para el portal Pulzo.

Según el medio bogotano, el baile que había sido propuesto por Dago García y lo había descubierto “payaseando” en una pausa laboral y al identificar un posible hit y gancho en la telenovela, su colega Luis Felipe Salamanca le dijo que así debería bailar ‘Pedro’.

Fue así como llamaron a Varoni y empezaron a practicar el baile, pero como no tenían los derechos de la canción tenían que cambiar el tema musical. Ante lo dicho por la parte legal del canal, García se mostró preocupado y se comunicó con el gerente de producciones musicales para consultarle cuánto dinero tenían para comprar derechos de autor, pero le dijeron que ese fondo ya había sido utilizado.

“El gerente de producción de esa época se encontró una ganga con Discos Fuentes, compró 12 canciones y dentro de esas estaba ‘El Pirulino, ese día recibí su llamada para indicarme que había conseguido un disco con 12 canciones por un millón y medio de pesos, y aunque eran temas de hace 50 años, era lo único que había”, detalló García.

Una vez que le enviaron las canciones, él le pasó el material a la editora y su equipo para que las prueben y vean con cuál funcionaba el baile de Pedro, el escamoso. “Cuando bajé a edición, vi a todos los técnicos riéndose. Era el tema “El pirulino”. Es así como se convierte en un fenómeno”, contó Dago en entrevista. El éxito es de un grupo de Medellín llamado Los Golden Boys, fundados en 1961.

Y así fue como rodaron la escena en la que Pedro, interpretado por Miguel Varoni, en medio de una discoteca en Bogotá, saca a bailar a ’Mayerlicita’ y da a conocer su particular manera de bailar, la cual en medio de risas se hizo un baile nacional a inicios del 2001, y hoy es recordado en las noches colombianas tras su repetición.





