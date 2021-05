Excomisionado para la Paz, Miguel Ceballos, confirma que será candidato presidencial

En la imagen, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Este fin de semana el excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, comentó en entrevista con El Tiempo que una de sus razones para apartarse del cargo fue el expresidente Álvaro Uribe quien, asegura, no lo consultó para reunirse con algunos miembros del Eln con intenciones de diálogo. Este miércoles el exfuncionario le confirmó a Caracol Radio que será candidato presidencial para 2022.

Ceballos, quien estuvo en el cargo hasta este lunes, expresó que su energía estaba puesta como comisionado, pero ya fuera del cargo indicó que sí hará parte de los comicios del próximo año. Dijo que desde ya está en campaña y que lo consultó con su esposa e hijos hace unos meses. “Es oportuno y es algo que cualquier ciudadano que quiera servirle a su patria puede hacer”.

El excomisionado señaló que iniciará un nuevo movimiento social para inscribirlo y recoger firmas. “Tengo un movimiento de personas muy grandes, anónimas, son tres mujeres que van a presentarlo y ese movimiento se llama ‘TÚ’ porque las dos letras que lo componen son esenciales en mi filosofía y es la necesidad de transfórmanos y unirnos (..) Para mí TÚ es muy importante porque tú eres la mejor manera para transformar a Colombia”.

La periodista Darcy Quinn cuestionó en la entrevista a Ceballos sobre si es consciente de que se enfrentará al uribismo, que no estaría muy contento con la forma en que este salió del Gobierno. El exfuncionario señaló que no quiere referirse a esos ‘ismos’ y “competir es parte de la regla de la democracia. Cuando uno se compara con otra persona es porque quiere ser como ella. Yo no me comparo con el Centro Democrático porque no quiero ser como el Centro Democrático. Ni como Gustavo Petro”, explicó.

En la emisora le preguntaron si no era mejor esperar a que pasara todo y no dejar el Gobierno tirado para aspirar a la presidencia. “Todo lo contrario. Las tormentas hay que afrontarlas, están produciéndose. Yo no he dejado botado el Gobierno, le he dicho al país que he tomado la decisión de dejar el Gobierno [desde] hace cinco meses”.

Señaló que la formalizó el pasado 3 de mayo y que había podido irse cuando el presidente le pidió que le ayudara a construir una mesa con el Comité Nacional del Paro. “El último día de mi función como moderador fue un momento espectacular porque cuando terminamos en la última reunión nos aplaudimos mutuamente. Eso no es dejar botado nada sino construir algo para el futuro”.

Ceballos indicó que lo señalaron de ser el ‘comisionado de la guerra’ por ser parte del Gobierno. “Fui un comisionado para la paz y si de mí dependiera, estaría sentado con Pablo Beltrán y los representantes de la delegación. Eso sí, cumpliendo unas condiciones porque uno no puede sentarse en una mesa cuando la gente está secuestrada o cuando los niños están reclutados” y dijo que lo haría como lo hizo con el Comité del Paro. El excomisionado dijo que Dios es parte importante y que este tiene tanto “mano derecha como izquierda”.

Reseñó que conoce a Álvaro Uribe desde hace muchos años y que su hermana, la excongresista Sandra Ceballos, le prestó la oficina al expresidente para iniciar su campaña tras regresar de Londres. Tras la renuncia de Miguel Ceballos como alto comisionado para la Paz, que se dio a conocer el sábado, el presidente Iván Duque designó al exvice ministro Juan Camilo Restrepo.

SIGA LEYENDO