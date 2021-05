Más enamorados que nunca: ‘Boyacomán’ continúa su relación amorosa con Eliana Alzate

@Boyacoman

Varias semanas atrás en la farándula nacional comenzó a correr el rumor de la ruptura amorosa entre el humorista colombiano Frey Eduardo Quintero, más conocido como ‘Boyacomán’, y la modelo Eliana Alzate, la cual presuntamente lo tenía muy triste y desanimado. De hecho, los usuarios en redes sociales notaron que la pareja hasta se dejó de seguir en redes sociales, lo que levantó aún más las sospechas.

Según señaló la prensa nacional, la pareja atravesó por varios momentos de dificultad, entre ellos la pérdida de su bebé de siete meses de gestación, que claramente los afectó mucho, los cuales los habría llevado a tomar la decisión de separarse definitivamente y seguir caminos distintos.

“No alcancé a conocerte personalmente, pero siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Ten la seguridad que tu mamita y yo te amamos como nadie y nunca te olvidaremos. Arriba, seguro tu abuelo te esperó para enseñarte lo que yo no pude. Gracias por siete meses de amor y esperanza”, fueron las palabras que en aquel entonces compartió el humorista.

Sumado a esto, ‘Boyacomán’ y Eliana Alzate tuvieron que luchar en contra de las críticas y rechazo que generó su relación amorosa, teniendo en cuenta que Quintero ya tiene dos hijos, María José y Tomás, fruto de relaciones anteriores; así como la modelo, cuya hija llamada María Antonia tiene cinco años.

No obstante, el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal 1 reveló una exclusiva que llamó la atención de quienes han seguido este caso. Presuntamente, la pareja efectivamente tuvo una discusión y atravesó por momentos críticos, como es natural en la mayoría de las relaciones amorosas, que los dejó con ganas de dejarlo todo por un momento.

De acuerdo con el programa, ‘Boyacomán’ y Eliana Alzate “se dieron un tiempo para meditar” y organizar su cabeza, con el fin de saber en realidad cuál es el deseo de cada uno. Pero, al parecer, ese tiempo terminó y la pareja está junta de nuevo y “más enamorada que nunca”, tal y como el propio Frey Eduardo Quintero le confirmó a Lo Sé Todo.

Aunque la pareja no se ha pronunciado oficialmente en sus redes sociales, sí se comprobó que de nuevo se están siguiendo.

Precisamente, el reconocido humorista colombiano compartió un conmovedor mensaje el pasado 23 de abril, fecha en la que perdió a su hijo Liam, de tan solo siete meses de gestación. “Hoy está de cumple mi pedacito de cielo, tu primer añito, siempre en mi corazón pero daría hasta lo que no tengo por tenerte entre mis brazos, te amamos por siempre Liam”, fueron sus palabras.

De hecho, en una entrevista para La Red del Caracol Televisión, reveló que aquella no fue la única vez que intentó tener un hijo con la modelo Eliana Alzate. Resulta que ya lo habían intentado pero también lo perdieron, motivo por el cual siempre se mostraron persistentes a seguir adelante y no dejar de desearlo.

“Mucha gente decía que el afán, mucha gente empezó a especular que la matriz, que no estaba ella bien de salud, y no. El bebé de nosotros venía en excelente salud, estábamos viviendo un sueño. El doctor que nos atendió dijo que en su carrera nunca había visto algo así, tan esporádico, porque no fue culpa de la anatomía ni de ella”, señaló el humorista.

