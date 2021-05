Omeris Arrieta revela los difíciles momentos que vivió y su felicidad al regresar a la televisión

Tomada de Instagram @omeris_arrieta

La vida le pondría una difícil prueba a la actriz Omeris Arrieta, recordada por su papel de ‘Venezuela’ en la novela Chepe Fortuna del Canal RCN. Un accidente cerebrovascular que sufrió durante la grabación de una novela hace varios años le causó perdida de la memoria y parte de su capacidad de entendimiento

“Hay días en los que me encontraba muy cansada y no quería vivir”, comentó Omeris.

El duro quebranto de salud dejó varias secuelas para su salud, entre ellas, la dificultad para coordinar las palabras, según contó en entrevista para el programa Lo Sé Todo del Canal Uno, en la que reveló lo que vivió a raíz de esta enfermedad y cómo logró salir adelante para volver a la televisión colombiana.

Visiblemente más recuperada, sonriente y acompañada de su hija, Valeria Duarte, la actriz contó los difíciles momentos que vivió.

“Ese día fue horrible, yo sentía que me dolía la cabeza, pero sentí como que veía a las personas por la mitad; lo único que decía era ‘ayúdenme a orar, yo siento que algo me está pasando, yo siento que algo está mal’...’, señaló Omeris en entrevista al programa.

Su hija se ha convertido en un apoyo fundamental para ella desde el momento en que inició su enfermedad y es quien le da fuerzas para salir victoriosa.

Tomada de Instagram @valeriaduarte24

“Yo no entendía la dimensión de lo que eso significaba hasta que la vi. Cuando me encuentro con el doctor me dice ‘mira, tu mamá no va a volver a saber quién es, no va a volver a hablar bien, no va a volver a caminar bien, tienes que ayudarle a comer, tienes que recordarle quién eres’”, comentó la hija de la actriz.

En medio del proceso de recuperación, Omeris señala que vivió momentos sobrenaturales, en los que sentía que ángeles la rodeaban y la cubrían, pero también señala que en el fondo veía demonios que la querían llevar y quitarle la vida. “El diablo ha querido matarme hace mucho rato, estuve cuadripléjica dos años”, indicó la artista en el programa de televisión.

Para Omeris, el estrés y la acumulación de trabajo fueron los principales motivos de su enfermedad, incluso dice que habían momentos en los que ella no quería seguir viviendo.

“Hubo momentos que yo no quería vivir, el proceso fue muy duro, muchas inyecciones, permanecía negra por todo lado de tanto chuzarme, que cosa tan dura es cuando tu quieres decir una palabra y el cerebro no te la copia”, relató la actriz para Lo Sé Todo.

Y es precisamente todo el tiempo que ha dedicado su hija Valeria para cuidar a su mamá, asegurando que Dios hizo un milagro para su recuperación. “La idea es pararte y te levantas Omeris Arrieta y todos los días me levantaba y decía ‘Dios levántame como a las águilas, levántame como el búfalo, dame la fuerza’”, contó la actriz.

Tomada de Instagram @omeris_arrieta

Con el tiempo y con terapias, ‘Venezuela’ como es recordada por muchos de sus seguidores, logró recuperar su movilidad y el habla, pero todavía sentía que tenía algo pendiente y era volver a la actuación, meta que cumplió recientemente en una serie para un canal regional, la cual sentía que era una responsabilidad muy grande.

“Yo decía o lo hago o lo hago, entonces mi hija me dice ‘mamá tú puedes’, cuando nos dieron el libreto le dije ‘Vale yo voy si tú vas conmigo’”, mencionó la actriz entre risas al programa de entretenimiento.

La serie ‘Mano Dura’ en la que participa la actriz junto a su hija terminó grabaciones en noviembre de 2020, agradeciendo al director la oportunidad que le dio, resaltando las cualidades de trabajo del equipo de grabación.

SEGUIR LEYENDO