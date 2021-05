Video: Elizabeth Loaiza se enfrentó a manifestantes que bloquearon vías

Elizabeth Loaiza. Foto: Instagram @elizabethloaiza

Tras varias semanas de paro nacional y manifestaciones en las principales ciudad del país, continúan los bloqueos y problemas de movilidad en las vías de algunas regiones, afectando considerablemente a decenas de viajeros y trabajadores, que dependen de sus vehículos para ganarse la vida, por no poderse desplazar con facilidad de un lugar a otro.

En medio de esta situación, la reconocida modelo y empresaria Elizabeth Loaiza resultó ser una de las afectadas. Tal y como la caleña denunció a través de sus redes sociales, quedó atrapada en un bloqueo mientras se movilizaba por una carretera, por lo que decidió enfrentarse a los manifestantes para exigirles que acaben con los bloqueos.

En un video de 13 minutos que subió a su cuenta de Instagram, Loaiza mostró el momento en que el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por dos motos que le cerraron el paso, ocasionando además un trancón sobre la vía. “Esto no es pacífico, esto no es pacífico”, es lo que se le escucha decir a la modelo antes de que decidiera bajarse del carro para intentar saber qué es lo que estaba pasando.

Una vez fuera, y sin utilizar su tapabocas por prevención al covid-19, la empresaria comenzó a pedirle a los conductores de las motos que la dejaran pasar tanto a ella como a las demás personas que comenzaban a hacer fila desde sus carros. Sin embargo, dos de estas personas le indicaron que, al parecer, uno de sus compañeros fue estrellado por un carro que había pasado y que por eso decidieron establecerse allí.

A pesar de la explicaciones y las razones de los dos bandos, no se llegó a un acuerdo. Por el contrario, la situación se puso más tensa y se fueron aglomerando muchas más personas, generando un caos en el lugar. Todo quedó registrado en el video de Elizabeth Loaiza, que fue acompañado a su vez por un mensaje que generó polémica entre los seguidores de la modelo caleña.

“Sí al paro, no a los bloqueos que están acabando con vidas y empleos. Yo estoy de acuerdo con que las personas peleen por sus derechos, sobre todo las personas de escasos recursos que no han tenido muchas oportunidades de trabajo o de estudio. Pero tienen que saber que el gobierno, quien en este caso hace de papá y mamá de estas personas, no tiene una maquinita que produzca plata para sufragar los gastos que papá y mamá no tuvieron para solventar”, escribió.

Adicional a estas palabras, Loaiza expresó que, según piensa, la crisis por las que atraviesa el país no es únicamente causada por “los políticos que la gobiernan” sino porque “algunas de las personas que están defendiendo sus derechos lo hacen sin medir consecuencias”.

“No basta tener el derecho, debe hacerse sabiendo los límites. Estoy de acuerdo en que las personas que creen tener un derecho, lo hagan valer. Pero, sin pasar por encima de los derechos de los demás”, añadió la empresaria.

Estas declaraciones provocaron que algunos usuarios nuevamente le dijeran a la modelo caleña que “no tiene empatía” con los demás, además de recomendarle que no exprese sus opiniones políticas en internet porque claramente será criticada y generará polémica.

“Que tu egoísmo y apatía hacia los que tienen un poco más que tú, no te cieguen hasta el punto de que le perjudiquen a millones de personas sus empleos, sus emprendimientos y sus ilusiones de salir adelante trabajando. Cambiaría la frase: que tú comodidad no te nuble tu empatía por la frase: “Que tú egoísmo y apatía no te nublen tu empatía”, concluyó Loaiza en su mensaje.

SIGUE LEYENDO