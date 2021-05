Un concierto de ópera dirigido por colombianos se tomó las calles de Brooklyn, en New York

Foto: Facebook The Opera Next Door.

The Opera Next Door es una compañía independiente de ópera fundada por la soprano colombiana Sasha Gutiérrez. Esta agrupación musical presentó ayer, 23 de mayo, un concierto en vivo titulado “Cosí fan tutte”, en Brooklyn, New York.

El año pasado se conformó The Opera Next Door, el cual de fue fundado por la colombiana Sasha Gutiérrez y dirigido por el colombiano Alejandro Zuleta. Todo nació porque tenían el objetivo de crear una orquesta de cámara que fue a tomarse más espacios en los que, generalmente, el arte no estuviese presente, como las escaleras de las calles del barrio neoyorkino.

“Una casa musical para cualquiera que desee aprender más acerca del arte y traer más pasión a nuestras comunidades, eso fue lo que quisimos hacer. Estamos convencidos de que el arte une a las personas. Creemos en un futuro más prometedor porque confiamos en el amor que nos une por el arte. The Opera Next Door busca formar diversas nuevas audiencias, barrios y espacios poco convencionales”, comentó Sasha Gutiérrez en las redes sociales del grupo musical.

El 22 y 23 de mayo se reunieron cerca de 400 personas para disfrutar de un concierto que buscaba incluir a más personas en escenarios artísticos tanto para su participación como para su consumo.

Alejandro Zuleta, quien nació en Bogotá, pero ahora se encuentra residiendo en New York, es compositor, pianista y conductor coral. Uno de sus principales objetivos con el The Opera Next Door es mantener vivo el legado de la familia Zuleta, quienes han sostenido una tradición vallenata a lo largo de los años. Esto último se debe a que su papá, Emiro Zuleta, fue uno de los más prolíficos compositores del vallenato de esa generación.

Por el lado de Sasha Gutiérrez, ella es soprano, además es egresada y graduada con honores de la Universidad Javeriana. Actuó en algunos de los escenarios más prestigiosos de Colombia y fue solista de la Filarmónica de Bogotá en varias ocasiones, y también llegó a ganar el concurso “Jóvenes interpretes”, del Banco de la República, en los años 2013 y 2016.

Según David Salazar, miembro de la Opera Wire, la presentación de este domingo en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, que se llevó a cabo a las 5:00 p.m., contó con la participación de los artistas Shaina Martínez, Rosario H. Armas, Tiernan Chase, Laureano Quant, Héctor Camacho y Sergio Andrés Martínez.

“La producción transportará la historia y los personajes de la Italia del siglo XVIII al Brooklyn del siglo XXI. La interpretación de Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte del otrora clásico, y quizás anticuado, tropo del ‘intercambio de novias’ será reinventado con imágenes y personajes familiares para los neoyorquinos cotidianos, un escandaloso sentido del drama que cualquier espectador de telenovelas reconocerá e incluso una perspectiva moderna y burlona de la dinámica de género en juego”, afirmó Gutiérrez sobre la presentación.

