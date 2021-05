Jhon Alex Castaño hizo confesiones íntimas pero su expareja lo ridiculizó

Fotografía tomada de Instagram @JhonAlexCastano

Los artistas suelen ser bastante activos en redes sociales y, desde allí, se dedican a estrechar lazos con sus millones de seguidores al mostrar momentos de su vida cotidiana y revelar aspectos de su intimidad, tal y como lo hizo en días recientes Jhon Alex Castaño.

El cantante de música popular participó a través de sus historias en Instagram de una dinámica en la cual contestó algunas preguntas ‘calientes’ que recibió de sus curiosos seguidores, quienes aprovecharon para conocer datos poco conocidos sobre sus gustos sexuales y otros temas al respecto.

“¿Cada cuánto tienes relaciones”, “¿te gusta tierno o salvaje?” y “¿cuál es tu posición favorita”; fueron algunas de las dudas que respondió el artista risaraldense conocido como ‘el rey del chupe’.

De acuerdo con Jhon Alex Castaño, son al menos cuatro las relaciones sexuales que tiene al día y advirtió que nunca ha estado con una mujer de raza negra. Mientras que, sobre las varias preguntas que le hicieron para saber cuánto mide su miembro, aseguró no tener el dato porque nunca se ha tomado el trabajo de tomar las medidas correspondientes.

“No sé, nunca me lo he medido. Me va a tocar traer un metro entonces”, aseguró el intérprete de canciones como ‘Amigos con derechos’, ‘Dos razones’ y ‘Amanecí contento’. Sin embargo, fue allí que Verónica Jiménez Flórez, su expareja, suscitó una fuerte polémica que ha generado debate entre quienes siguen al músico.

“10 CM”, fue el texto que publicó Jiménez Flórez en su cuenta de Instagram justo cuando el artista de 40 años se encontraba llevando a cabo su ronda de preguntas y respuestas. Razón por la que muchos no dudaron en pensar que, indirectamente, ella contestó a todas las seguidoras que quieren saber el dato exacto.

Aunque Jhon Alex Castaño no se refirió al comentario hecho por Verónica y que horas más tarde ella decidió eliminar, las fanáticas del músico sí salieron en su defensa y arremetieron en contra de la mujer, a quien llamaron “ridícula” y “resentida”.

“Diez centímetros y nada que lo supera”, “tan ridícula, no haga más el oso y déjelo ir”, “usted es muy linda pero tiene cero dignidad, ya pase la página” y “puro comentario de expareja resentida”; fueron algunos de los comentarios que se almacenaron en las diferentes publicaciones hechas al respecto en páginas de chismes.

Cabe mencionar que Castaño y Jiménez rompieron su relación en diciembre de 2019, en medio de una fuerte polémica porque, según la mujer, el artista empezó a demostrar un comportamiento agresivo luego de 3 años de romance.

“Nosotros terminamos porque Jhon Alex se tornó un poco agresivo y con eso no voy. Tocó dejarlo a la malas, sin querer”, explicó Verónica Jiménez en una transmisión que realizó desde sus redes sociales hacia mayo de 2020, en la cual agregó que todavía le guardaba cariño e inclusive le envió un saludo.

Días más tarde, la mujer hizo públicas una fotografía con la que quiso demostrar el maltrato físico y psicológico del cual manifestó ser víctima.

“Sufrí mucho porque, por amor y como muchas mujeres lo hacen, me dejé golpear. Aguanté mucho porque él amenazó hasta con matarme si yo decía algo y comprar a la Policía. No tenía cómo denunciar ni defenderme, hasta ahora que pude hablar”, fue parte del mensaje con el que la expareja de Jhon Alex Castaño acompañó una imagen en la que se le ve con sangre en el rostro, producto de lo que sería un golpe en su cabeza.

Finalmente, todo quedó en una simple controversia pues el artista no se pronunció ante las acusaciones y tampoco recibió una denuncia formal por los mencionados hechos.