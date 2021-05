Koral Costa defendió a Omar Murillo de internautas racistas que lo llaman “mono”

Fotos originales tomadas de Instagram

El racismo y los insultos suelen estar a la orden del día en las redes sociales, pero en semanas recientes se han vuelto constantes los ataques desde estas plataformas en contra del actor Omar Murillo, recordado entre los televidentes colombianos por su papel de ‘Bola 8′ en la serie ‘El man es Germán’. Motivo por el cual su esposa, la cantante e influenciadora conocida como Koral Costa, salió a defenderlo de manera pública.

Todo sucedió este sábado, 22 de mayo, luego de que la pareja compartiera una serie de videos y fotos en los cuales dejaron en evidencia que pasan momentos bastante íntimos en Barranquilla. Sin embargo, en una de las publicaciones hubo quienes criticaron a la mujer por la apariencia de su pareja, al que inclusive llamaron “mono”.

“Mi esposo sube una foto a su perfil conmigo y leo el comentario de una señora que le dice: ‘mi hija piensa que tú pareces un mono’. Pues, para que sepan, yo amo a ese animal ¿Por qué tienen que decir eso? ‘¡Ay!, pareces un mono’ o ‘al lado de Koral te ves como un mico’ ¡No son las maneras!”, cuestionó la artista caleña.

Mientras tanto, el mismo Omar Murillo aprovechó el video compartido desde la historias de Instagram de Koral y contestó también a los insultos racistas y las comparaciones con animales que considera “hermosísimos”.

“No me afectan los comentarios porque un mico es hermosísimo. Quizá lo hacen por ofender pero no lo logran porque los monos son muy lindos”, expresó el también empresario y humorista de 39 años.

Por último, Koral Costa reiteró que a pesar de las críticas Murillo es su “micote” y así intentó cerrar un nuevo capítulo de racismo en su contra, pues cabe recordar que hace un par de semanas ‘Bola 8′ denunció haber sido víctima de este tipo de discriminación en una reconocida entidad bancaria donde, asegura, se sintió atacado por una funcionaria del lugar.

Murillo comentó la situación a través de un video que colgó en sus redes sociales, desde las cuales señaló que se encontraba en el banco donde maneja sus ingresos económicos, cuando el guarda de seguridad del lugar se acercó y le solicitó que se retirara varios de los accesorios que portaba en el momento, entre ellos un sombrero y los lentes de sol. Pero para el actor caleño, la petición ordenada por una funcionaria de la entidad fue injusta teniendo en cuenta que él no era el único en el lugar que portaba los mencionados elementos.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero”, explicó, mientras mostró el interior del lugar donde, efectivamente, se evidenció que en la fila hay otro hombre que lleva puesta una gorra. Razón por la cual Omar Murillo consideró y calificó que este era “otro acto de racismo y discriminación que se deben terminar para cualquier persona, sea actor o no”.

¿Por qué Omar Murillo y Koral Costa viajaron a Barranquilla?

La pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos y así lo dejan en evidencia los recuerdos de su más reciente viaje a ‘la arenosa’, donde se dedicaron a pasar tiempo de calidad juntos y relajarse en un spa de la ciudad como una pausa en medio de su vida profesional.

La sorpresa fue preparada por la misma Koral Costa, a quien algunos seguidores también tildaron de “ridícula” por el hecho de haberse tomado el tiempo para organizar lo que otros han calificado como una segunda luna de miel.

“¿Y qué tiene que después de muchos años uno le dé una sorpresa al marido?, eso no tiene nada de malo y no le veo sentido al comentario”, concluyó.