El Rodadero cumple 48 horas inundado por daños en el sistema de alcantarillado

Durante este penúltimo fin de semana de mayo, las calle de El Rodadero, una de las zonas más concurridas de Santa Marta (Magdalena), han estado inundadas a causa de un daño en el sistema de alcantarillado. Versiones preliminares indican que se trata de un daño en la planta de rebombeo de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar) que ocasionó un represamiento y posterior desbordamiento del agua.

El problema ha persistido durante más de 48 horas y, según los habitantes del sector, se han hecho arreglos, pero sigue la inundación.

“Vamos a cumplir más de 24 horas con aguas residuales saliendo de los alcantarillados. El Essmar ha hecho unos trabajos que no han servido absolutamente para nada, y en un completo abandono, como siempre lo he dicho. Esto no es ni de los de antes, ni de los de ahora, porque esta es una situación del distrito que es constante. Vuelven y nos dejan las aguas negras acá”, denunció Aníbal Alberto Roa, presidente de la Junta de Acción Comunal del Rodadero Sur, en un video que publicó en sus redes sociales.

El líder asegura que este problema se presenta usualmente cuando se presentan fuertes lluvias en la ciudad, pero recientemente no ha llovido, o al menos no en la zona de El Rodadero. Luego se supo que el daño venía de la Essmar, puntualmente de la planta de rebombeo EBAR Rodadero.

A las 4:00 p.m. del sábado (22 de mayo) la empresa de servicios públicos publicó en sus redes sociales que la contingencia había sido resuelta y se trataba de una “deficiencia en el motor de las bombas de impulsión y su respaldo”. Luego se dieron cuenta que el problema persistía y se activó un plan de contingencia, aunque dicho plan de contingencia no representaba una solución total, sino un ‘plan b’ para tratar de disminuir el impacto del problema.

“Se suministraron bacterias para disminuir los malos olores. Además se instalará una tractobomba para generar circulación del agua y se dispusieron cinco carros de succión presión”, indicó la entidad.

Pero a pesar de esto, según los afectados, este domingo no mejoró la situación.

“Además de la pandemia y el Paro, ahora resulta que sin lluvia también se nos desbordan las aguas de alcantarilla frente a las casas y los negocios”, dijo Roa.

Los habitantes de El Rodadero y los turistas denuncian que el problema no es solo que el agua inunde las calles, sino que el mal olor puede general problemas de salud pública.

Colombia sigue inundada

En todo el territorio nacional, desde finales de febrero de este año, las calles de cientos de municipios han tenido agua represada. Aunque este hecho no se debe a daños en el alcantarillado, sí se debe a la fuerte temporada invernal que atraviesa el país.

A corte del 19 de mayo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) informó que las lluvias han ocasionado 1.007 emergencias en lo que va corrido del año. Esos hechos se presentaron en 458 municipios de 27 departamentos y han dejado 32.321 familias afectadas y causado daños en cerca de 13.418 viviendas y destruido completamente otras 315 .

De igual forma, el reporte de la entidad indicó que hasta hoy se han presentado 455 movimientos en masa, 217 inundaciones y 124 crecientes súbitas. Además se especificó que los departamentos que más han sufrido las consecuencias de las fuertes lluvias son Antioquia, Caquetá, Guaviare, Risaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila y Norte de Santander.

