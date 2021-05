Paro Nacional: puntos de concentración para este domingo 23 de mayo en las principales ciudades

Jornadas de manifestaciones en Cali en el marco del Paro Nacional. (Colprensa-El País).

Las marchas y demás manifestaciones durante la jornada de protestas en el país continúan. Tras varias reuniones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro para instalar una mesa de negociación que conjure la crisis social, todavía no se ha podido llegar a resultados concretos. El encuentro más reciente ocurrió este viernes 21 de mayo.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltes, indicó que ambas partes continúan en la redacción de un documento definitivo que contenga cómo se garantizará el derecho a la protesta y en la construcción de la hoja de ruta para los diálogos: “Estamos avanzando en la construcción de un documento que garantice el ejercicio de la protesta social pacífica en esta coyuntura. Por supuesto aspiramos a que este proceso avance lo más rápidamente posible para empezar en forma las negociación del pliego de emergencia que radiamos hace 11 meses, casi un año”, precisó.

Bajo este panorama, se tienen reportados para este domingo 23 de mayo algunos puntos de concentración en distintas ciudades del país, los cuales se desarrollarán, por ahora, en horas de la mañana:

Bogotá:

- Desde las 8:00 de la mañana se estará adelantando una Asamblea Distrital de la minga indígena, social, juvenil y comunitaria con la presencia del CRIC nacional y la guardia indígena en el Colegio Claretiano en la localidad de Bosa.

- Una jornada de recuperación del espacio público tendrá lugar en el Parque el Renacimiento a partir de las 10:00 de la mañana, donde también estarán participando bandas de reggae y rap.

Soacha:

- En el Parque Principal se llevará a cabo una “Toma Artística por la Paz y la Vida” desde las 10:00 de la mañana y hasta las 7:30 de la noche. En el punto de concentración estarán presentes varios grupos artísticos.

- Más temprano, sobre las 9:00 de la mañana también habrán puntos de concentración en el Puente del Arco.

Cali:

- En la capital del Valle del Cauca se tiene estipulada una olla comunitaria denominada “Mercado al Paro”. Tendrá lugar en el barrio Melendez, en la ‘Tienda de Pedro’ a partir de las 9:00 de la mañana con la realización de actividades sociales, culturales y artísticas.

Medellín:

- Se espera un plantón cultural en el ‘Skatepark’ 4 sur desde las 10:00 de la mañana

Otros puntos del país:

- Montería: Jornada deportiva en la Villa Olímpica de la ciudad programadas para las 4:00 de la tarde.

- Neiva: Está programado un “Gran Concierto Multicultural” en el Bazar Popular en una jornada que se extenderá desde las 10:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

RENUNCIA COMICIONADO PAZ:

En medio de las manifestaciones, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien hacía parte de la mesa de negociación del Gobierno con el Comité del Paro, firmó que dejará su cargo a partir del próximo 26 de mayo, pues considera que ya cumplió los objetivos que se había planteado en el cargo. Aunque también, en una entrevista con El Tiempo, el funcionario dejó ver su incomodidad con el expresidente Álvaro Uribe:

“Siento una incomodidad con el expresidente Uribe… En 2 ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por él en un par de contactos que tuvo con el ELN”, no obstante, precisó que deja su puesto por una decisión personal: “Nunca he pertenecido al Centro Democrático, y por tanto yo no tengo ningún tipo de relación política con el expresidente Uribe. Tal vez el país no lo sabía, pero nunca he pertenecido al Centro Democrático, como no pertenezco hoy a ningún partido político”.

En la imagen, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos. EFE/Lenin Nolly/Archivo

NUEVAS FECHAS DEL PARO NACIONAL:

El Comité del Paro convocó a dos nuevas jornadas de protestas mientras no se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno: serán el el miércoles 26 y viernes 28 de mayo. “La semana entrante, desde hoy, el paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia”, precisó el mencionado Francisco Maltes, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

