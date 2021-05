Video: Marbelle genera opiniones divididas tras darles una serenata a policías

La cantante colombiana Marbelle. Foto: @marbelle.oficial

En los últimos días, la cantante colombiana Marbelle ha sido centro de polémica por sus opiniones sobre el paro nacional, puesto que la artista no oculta su posición de extrema derecha en sus declaraciones. Trinos en respuesta a Gustavo Petro, criticando una caricatura de Matador y a aquellos que publican la bandera del país al revés, entran a las más recientes escandalosas publicaciones de la mujer que ahora tiene sus redes en privado.

“¡Nuestra bandera es así! Al derecho, no me vengan con cuentos”, aseveró la cantante quien recibió varios comentarios negativos por no apoyar la protesta. También lanzó un trino recientemente en el que criticó la caricatura de ‘Matador’ con la que el dibujante rindió homenaje a Villa, quien aparece en la pieza gráfica con alas junto a los mensajes: “¡No olviden mi lucha! ¡Defiendan la alegría!”.

Pues bien, la cantante no dudó en poner esta imagen en un trino en el que dijo: “Al lado de Lucas debería estar el policía asesinado por 30 personas y el bebé de la ambulancia, ¿no? Esos no son símbolos del pueblo… ¡pa’ qué!”.

Pues parece que tras solidarizarse con los policías que han muerto a manos de civiles, la cantante colombiana hizo más que expresarles su afecto a los uniformados en redes sociales. Algunos videos que circulan en redes sociales y que también le están generando críticas a la artista dan cuenta de una serenata que Marbelle le dio a un grupo de oficiales de la Policía de Cundinamarca.

Interpretando ‘Adicta al dolor’, Marbelle aparece en medio de un grupo de oficiales, algunos de los que graban el momento.

Marbelle le da serenata a policías de Cundinamarca

En otro video, publicado por el coronel César Ovidio Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca, se ve a la cantante en medio de dos oficiales mientras envía un mensaje de apoyo a los oficiales del país.

“Un saludo muy, muy especial, a cada uno de nuestros policías. Gracias mis amores, los amamos y los apoyamos; estamos con ustedes y quiero desde acá mandarles un beso y todas las bendiciones. Aquí estamos respaldándolos”, dice Marbelle en la grabación.

El mensaje de apoyo de Marbelle a los policías de Colombia

Estos videos han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, están quienes aplauden el apoyo que la cantante da a la institución, mientras otros condenan que la mujer defienda a los policías. Algunos de los usuarios dicen que entienden que la mujer apoye a los policías pues su padre perteneció a la institución, otros más atrevidos le preguntan a la cantante si ya olvido los malos tratos que vivió cuando estuvo casada con un oficial.

“No entiendo cómo Marbelle ha olvidado la mala vida que le dio su esposo policía y porque se divorció de él”, “están tratando mal a Marbelle de formas muy misóginas, todo porque le cantó a los policías, pero ella es hija de un policía, es lógico que se va a comportar así y no se merece esos comentarios tan hirientes”, fueron algunos de los comentarios.

A lo que hacen referencia estos usuarios es al matrimonio que la cantante tuvo con el padre de su hija Rafaella, Royne Chávez, quien fuera jefe de seguridad del presidente Andrés Pastrana y condenado a tres años en la cárcel por enriquecimiento ilícito. Se sabe que, al poco tiempo de casados, el oficial enfrentó los problemas legales y, por ende, tuvo una crisis económica que desató en él una ira de la que fue víctima la cantante.

Marbelle fue víctima de violencia intrafamiliar cada vez que el coronel se emborrachaba, hasta que finalmente decidió separarse, se llevó a su hija y ambas se refugiaron en la casa de la cantante y amiga de Marbelle, Yolanda Rayo.

La cantante de tecnocarrilera, cuyo verdadero nombre es Maureen Belky Ramírez Cardona, tiene 41 años y se ha destacado en Colombia por su carrera musical y actoral que empezó desde muy pequeña. Desde hace algunos meses, se confirmó que la vallecaucana estará entre los participantes de la próxima versión de Masterchef Celebrity, reality que será transmitido por el Canal RCN.}

