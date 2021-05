Lina Tejeiro causó revuelo en redes por foto de sus pies: “muy linda y todo pero mírenle esos pies”

La actriz y modelo Lina Tejeiro. Foto: Instagram

La famosa actriz Lina Tejeiro sigue causando conmoción en redes sociales, pero esta vez no por su reconocimiento y logros artísticos, sino por una foto que subió a su Instagram, en la que se con los pies sucios, lo que, como era de esperarse, no pasó desapercibido por sus millones de seguidores.

En la fotografía, se ve a Lina posar de manera sensual junto a un conjunto de lencería negra, mientras está acostada bocabajo en una cama. Y ella misma se encargó de enfatizar que sus pies no estaban limpios, pues en la descripción de la publicación escribió, en tono jocoso, el siguiente mensaje: “Muy y linda y todo pero mírenle esos pies todos sucios! Jajajajaja”.

Las reacciones de sus casi 8 millones de seguidores no se hicieron esperar. Algunos comentarios fueron positivos reconocido la sensualidad que Lina muestra en la foto y, por el contrario, otras apreciaciones que recibió la joven actriz dicen que debe ser más pulcra con su aseo personal.

“Te pasas carajooo”, “Combinan con el Outfit”, “Preciosa y muy auténtica”, “Jajaja...mientras no haya onicomicosis”, “Creo q los pies es en lo último q se fijan Lini”, “Creo que nadie ve tus pies hasta que leen”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Esta fue la controversial publicación:

Lina Tejeiro. (@linatejeiro) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.836.493 de interacciones entre sus followers.

En los últimos días Lina causó conmoción en la opinión pública, luego de que se conociera que también participó de la reunión entre otros dos personajes polémicos por estos tiempos: la hermosa Jessica Cediel y el musculoso Mateo Carvajal.

Poco después se conoció que la respuesta de Cediel fue afirmativa en participar a un encuentro con el ganador del Desafío 2017, en sus redes sociales aclaró que: “En la encuesta que hice con ustedes más de 300 mil personas votaron por el sí. Acepto la invitación (...) se lo acepto en son de amigos (…) porque no quiero que vengan a dañar mi corazón, por eso me lo he cuidado tanto. No quiero que me lo destrocen”.

Ahora, Mateo Carvajal reveló que nuevamente salió con Jessica Cediel, sin embargo, ambos estuvieron acompañados de la actriz Lina Tejeiro y un amigo del paisa llamado Luis David Lopera. “Es la cita número dos, el cafecito. Pero esta vez va a ser un poquito distinta porque va a ser en parejas”, expresó Carvajal en sus historias en Instagram.

Por el momento se desconocen los detalles del encuentro, y si realmente hay chispas entre Carvajal y Cediel, sin embargo, es válida la pregunta de si ¿habrá romance a la vista?

La vida sentimental de Cediel ha sido muy sonada en los medios de comunicación. Por ejemplo, uno de sus noviazgos más populares fue el que tuvo con el cantante de música popular, Pipe Bueno, por cinco años hasta su separación en 2014.

