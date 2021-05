Daniela Ospina recuerda a su padre, fallecido hace dos años, con emotivo video

Daniela Ospina, empresaria, modelo, influenciadora y ex del futbolista colombiano James Rodríguez. Foto: Instagram

En julio de 2019, Hernán Ospina - padre del futbolista David Ospina y la empresaria Daniela Ospina – perdió la batalla contra el cáncer y murió en la ciudad de Medellín. En varias oportunidades la paisa ha hablado de su progenitor y, el pasado viernes 21 de mayo lo recordó con un emotivo video en el que se ve que ambos están disfrutando de una cena familiar cuando el señor Ospina se levanta y se dirige hacia su hija para decirle:

“Brindemos. Usted sabe que yo la adoro, que es mi niña. Estos logros que tienes son de mucho esfuerzo tuyo. Yo te apoyo para lo que sea, eres una persona muy divina, muy especial, te amo”.

A su vez, Daniela Ospina compartió el video con un mensaje que dice: “Pensé mucho en subir este video, pero la verdad, es que no sales de mi cabeza, ni de mi de mi corazón padre mío. ¿Por qué no me dijiste que la vida sin ti sería tan difícil?, ¿por qué me dejaste tan rápido? No me cabe duda de que estás en un lugar mejor, sin embargo, aquí dentro (emoticón de corazón) se te extraña siempre. ¡No olvides nunca que mi mejor lugar siempre fue a tu lado!”.

Daniela Ospina y su historia con James Rodríguez

Daniela Ospina, quien al igual que su hermano David se fue por el camino deportivo, pero en su caso integrando la Selección Colombia de Voleibol; empezó a sonar en los medios de comunicación por su matrimonio con el futbolista James Rodríguez.

Ambos se conocieron cuando solo eran unos adolescentes y al poco tiempo iniciaron una relación sentimental. Se casaron en diciembre de 2010 cuando ella tenía 18 años de edad y el 19. Tres años después, en 2013, nació su hija Salomé. Sin embargo, luego de siete años de matrimonio la pareja anunció su separación en el año 2017.

Respecto de su divorcio, Daniela Ospina dijo en 2020 durante una entrevista para La Red: “Cuando algo no funciona es porque quizás se falló en muchas cosas. Yo soy de las que prefieren terminar bien con esa persona que en su momento amé, que respeto y valoro que terminar agarrados, de pelea, con problemas. Cuando uno ama a alguien lo mínimo que puede devolverle uno es esa gratitud por esos momentos. James es una persona maravillosa, es el papá de mi hija, con el que algún día tuve muchos sueños que cumplir, pero en el momento que vimos que de pronto no éramos capaces pusimos por delante a nuestra hija y el respeto que de cierta manera tenemos ambos”.

Desde su separación, ambas celebridades han demostrado tener una buena relación.

Daniela Ospina como empresaria

Tras el Voleibol, Daniela Ospina incursionó en el campo empresarial y en 2017 lanzó su marca de ropa deportiva de nombre Danfive. Y, la cuenta de Instagram del negocio va por los 238 mil seguidores.

