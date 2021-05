Vuelve y juega, ‘Maluma’ lanza indirecta a Neymar

Seguramente has bailado sus canciones hasta abajo en repetidas ocasiones, también creemos que algunas más las has tarareado, porque sería inevitable no hacerlo con la música de este gran artista internacional del género urbano. Pues bien, Maluma nuevamente mete el dedo en la llaga con la nueva portada de Cosmopolitan en español, de la que el cantante es portagonista.

Si bien, en su momento todo iba bien entre Maluma y el astro del fútbol, NeymarJr, el intérprete de ‘Cuatro babys’ nuevamente ha desatado la polémica con la respuesta a ¿Qué prefieres?

A pesar que ya han pasado unos cuantos meses de haber terminado su relación y enterarse que la modelo se encontraba saliendo con el ídolo del fútbol Neymar, al artista al parecer no se le olvida la traición y nuevamente ha lanzado un flecha impregnada de indirectas al que en su momento fuera su amigo. “A quién prefieres, Neymar o Messi?”, le preguntaron al cantante.

Tomada de Instagram @maluma

“Esa es dura, pero siempre soy más ‘fan’ de Messi”, respondió sin titubeos el artista. Lo que no se sabe, es si Neymar se habrá enterado de esta respuesta y si reaccionará de nuevo como en aquella ocasión, cuando se le vio cantando el éxito del paisa ‘Hawai’ en tono burlesco junto a sus compañeros del PSG.

El artista también mencionó ciertos aspectos de su vida personal, cómo ha cambiado su estilo de vida y cómo ha impactado esto en sus más recientes trabajos discográficos.

“El plan número uno es ser feliz, vivir de lo que amo y estar tranquilo. Un estilo de vida muy equilibrado, identificándome con la religión budista, mi estilo de vida, encontrando mucha paz en la meditación y encuentro las respuestas que de pronto en otro lado no he logrado encontrar”, señaló el Maluma.

El artista ha presentado en los últimos días su más reciente trabajo ‘Imposible’ junto al rapero paisa Blessd, uno de los nuevos artistas del género urbano, en el que Maluma puso su voto de confianza con el remix de esta canción.

Triángulo amoroso

Luego de verse envuelto en diferentes especulaciones sobre la relación que sostenía la bella modelo junto con el futbolista, después de un tiempo Natalia Barulich aclaró cuál era su relación con el delantero brasileño Neymar y lo que opinaba de la canción Hawái, que supuestamente le dedicó su expareja, el cantante colombiano Maluma.

Barulich fue clara al mencionar que con el atacante de la escuadra francesa sólo tiene una bonita amistad y que prefiere dejar atrás todo lo que tenga que ver con el cantante colombiano, aunque no se arrepiente de dicha relación amorosa.

“Yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida”, respondió la modelo de ascendencia cubana y croata ante el cuestionamiento sobre su relación con el famoso futbolista.

Resaltando las cualidades del jugador, la modelo indicó que él es una de las mejores y más felices personas que ha conocido en su vida y que siempre tendría su apoyo y fue contundente al asegurar que entre ella y Neymar sólo existe una relación de amigos y no entiende por qué los han ligado amorosamente.

SEGUIR LEYENDO