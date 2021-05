¿Por qué Jessica Cediel le dice ‘pato’ a Mateo Carvajal? ni él mismo lo sabe o pretende no saberlo

En varias oportunidades la presentadora, Jessica Cediel, ha dicho que el influencer paisa, Mateo Carvajal, es “un pato”. Pero, ¿por qué lo llama así? Parece ser que ni él mismo lo sabe o pretende no saberlo. Así quedó evidenciado cuando la bogotana le preguntó a Carvajal sobre por qué cree que lo define como un “pato” y su respuesta quedó registrada en sus historias en Instagram.

“Mateo, me tienes hasta aquí (se señala el cuello) que por qué le digo pato. Diga la verdad o sino la digo yo”, preguntó en primer lugar Jessica Cediel.

Posteriormente, Mateo Carvajal contestó entre titubeos: “Es que pato tiene muchos significados”, pero la presentadora le recalcó que él sabía a cuál se refería. “El pato que yo creo es el que (…) ¿un pato no es el que le echa a uno los perros no?”, concluyó el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’, mientras la presentadora se ríe por haberlo puesto “nervioso”.

¿Por qué Jessica Cediel le dice 'pato' a Mateo Carvajal?

Es de recordar que, anteriormente Jessica Cediel ha dicho que Mateo es un “pato”, pero sin revelar el por qué lo llama así. Por ejemplo, en marzo pasado cuando comentó – en sus historias de Instagram – lo que pensaba del paisa dijo: “Es un papacito, pero esa ‘P’ de papacito también la tiene de pato y él lo sabe. Mateo, un bacán, un amiguito y ya”.

A mediados de mayo, cuando el influencer le envió un ramo de rosas rojas en forma de corazón con una tarjeta en la que le preguntaba si aceptaba tomarse un café con él, Cediel respondió afirmativamente, pero resaltó en sus redes sociales: “Acepto la invitación (...) se lo acepto en son de amigos (…) porque no quiero que vengan a dañar mi corazón, por eso me lo he cuidado tanto. No quiero que me lo destrocen (…) usted ya coordinará que hace. Usted sabe que es un pato y usted sabe por qué le digo pato”.

Jessica Cediel acepta la invitación de Mateo Carvajal

¿En el futuro podrá haber un romance entre Mateo Carvajal y Jessica Cediel?

Desde que se tomaron el café en este mes de mayo, a las celebridades se les ha visto juntas en un par de ocasiones más según lo han mostrado ellos mismos en sus redes sociales. Sin embargo, también están en compañía de la actriz Lina Tejeiro.

De hecho, recientemente salieron los tres junto con un amigo de Mateo Carvajal llamado Luis David Lopera.

La vida sentimental de Mateo Carvajal y Jessica Cediel

Además de su participación en el ‘Desafío’, Mateo Carvajal también ha sonado en los medios de comunicación por su breve noviazgo con la influencer Luisa Fernanda W y su posterior relación con la presentadora Melina Ramírez, con quien tuvo a su hijo Salvador, nacido en julio de 2019. La pareja anunció su separación en diciembre de ese mismo año.

Por su lado, uno de sus noviazgos más populares de Jessica Cediel fue el que tuvo con el cantante de música popular, Pipe Bueno, por cinco años hasta su separación en 2014. Previamente la bogotana había salido con el actor Juan Pablo Raba.

Ahora, en los últimos años se comprometió en matrimonio en dos oportunidades y en ambos casos las relaciones terminaron antes de concretarse en el altar. En 2019 se comprometió con el empresario, Leo Sarria, y en 2020 estuvo comprometida con el deportista Mack Roesch.

SEGUIR LEYENDO: