Colombia recibirá equipos de rescate de EE. UU., Israel, Ecuador y El Salvador por terremoto

Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los edificios destruidos tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, aseguró que Colombia empezó a formalizar apoyos internacionales para reforzar las labores de búsqueda y rescate de víctimas tras el terremoto que golpeó al país el 10 de agosto de 2026. El funcionario explicó que los equipos solicitados provienen de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Tamayo señaló que la llegada de estos grupos no se hará de cualquier manera, sino bajo reglas internacionales de atención de emergencias. Según dijo, los equipos que ingresen al país deben estar certificados y ser reconocidos por sus respectivos gobiernos, debido a que existen protocolos específicos para operar en escenarios de desastre.

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“Estamos empezando a formalizar apoyos, peticiones o solicitudes de apoyos de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”, afirmó el director de la UNGRD, al explicar el proceso que adelanta Colombia para recibir cooperación especializada.

El director de la UNGRD, David Tamayo, anuncia la gestión de apoyo internacional para equipos de búsqueda y rescate tras un sismo. Se detalla la solicitud a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, destacando que los equipos están certificados a nivel internacional y operan bajo estándares globales coordinados por la ONU. Los grupos serán autónomos y no demandarán recursos adicionales.

Equipos deberán estar certificados

El funcionario insistió en que este tipo de asistencia debe cumplir estándares internacionales, tanto por seguridad como por coordinación operativa. La intención es que los equipos extranjeros se integren a las labores ya desplegadas en el territorio, sin generar desorden ni cargas adicionales para las autoridades locales.

“Estos equipos de búsqueda y rescate deben ser equipos certificados a nivel internacional y reconocidos por sus respectivos países”, explicó Tamayo. Agregó que ese requisito es importante porque las operaciones de rescate tienen procedimientos definidos por convenciones internacionales que Colombia debe respetar y aplicar.

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El apoyo internacional llegará para reforzar los periodos operacionales de los equipos colombianos que ya trabajan en las zonas afectadas. Esto significa que los brigadistas extranjeros podrán hacer relevos, apoyar búsquedas especializadas y ampliar la capacidad de respuesta cuando los grupos nacionales necesiten descanso, rotación o respaldo técnico.

Tamayo indicó que los equipos se incorporarán “dentro del cumplimiento que se tiene en los protocolos de atención de emergencias y desastres”. La coordinación será clave para que los esfuerzos se concentren en los puntos donde haya mayor necesidad de búsqueda, rescate o verificación de estructuras afectadas.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se encontraba el edificio «Notario 20» tras su derrumbe a raíz de un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Brigadas llegarán con autonomía logística

Otro punto resaltado por el director de la UNGRD es que los grupos internacionales serán completamente autónomos. Esto quiere decir que llegarán con sus propios recursos, capacidades y logística, sin exigir apoyo adicional a alcaldías o administraciones municipales que ya enfrentan una alta presión por la emergencia.

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“Son grupos de búsqueda y rescate totalmente autónomos”, dijo Tamayo. Según explicó, esa condición evita que los municipios responsables de coordinar las operaciones en sus territorios tengan que destinar recursos extra para sostener a las brigadas extranjeras.

La autonomía de los equipos resulta importante porque varias autoridades locales están concentradas en atender damnificados, evaluar daños, habilitar albergues, restablecer servicios básicos y coordinar la atención médica. En medio de esa carga operativa, recibir grupos que no dependan de recursos municipales facilita su integración a la respuesta nacional.

Un miembro del equipo de rescate trabaja en el lugar donde se encontraba el edificio «Notario 20» tras su derrumbe a raíz de un terremoto en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

El anuncio de la UNGRD se suma a la movilización de organismos de socorro, fuerza pública, autoridades territoriales y cooperantes internacionales que han ofrecido apoyo tras el terremoto. La prioridad sigue siendo ubicar posibles víctimas, acompañar a las familias afectadas y fortalecer la capacidad de respuesta en los departamentos más golpeados.

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La entidad no entregó un horario exacto de arribo para cada delegación, pero dejó claro que la cooperación será tramitada bajo canales oficiales y con criterios técnicos. El objetivo es que la ayuda externa complemente la respuesta nacional, especialmente en las zonas donde la emergencia exige personal altamente entrenado y equipos especializados.

Por ahora, el Gobierno avanza en la formalización de estas solicitudes y en la coordinación para recibir a los equipos especializados. La llegada de brigadas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel marcará una nueva fase de apoyo internacional en la emergencia, con operaciones enfocadas en búsqueda, rescate y relevo de los rescatistas colombianos.

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