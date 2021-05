Rating miércoles 19 de mayo: ‘Desafío The Box’ sigue en el primer puesto y Lala’s Spa en los últimos

Desafío The Box y Lala's spa. Foto: Instagram @andreasernafotos (Desafío), Canal RCN (Lala's spa)

Como ya viene sucediendo durante los últimos días, el reality ‘Desafío The Box’ permanece como la producción más vista por los televidentes colombianos. Este miércoles obtuvo 12.5 puntos de rating.

En el más reciente capítulo se conoció que Alpha decidió sentenciar para el ‘Desafío a muerte’ a Ángela Yulima López Guarín (Tatica) del equipo Omega. De este modo, la deportista se enfrentó por su cupo en el reality contra Sofía Acosta Bernal y María Camila Ospina Muñoz de Beta, además de Ángela González Riascos de Alpha.

Sin embargo, y aunque lo dejó todo en la cancha, ‘Tatica’ terminó de última la prueba y se convirtió en la nueva eliminada. “Tatica sabe que la queremos demasiado, que consideramos que es una persona supremamente fuerte, pero también es muy inocente y esa inocencia nos enamoró a todos”, expresó Karen Lorena Bayona, capitana de Omega, tras la salida de su compañera.

Por su lado, Tatica quiso enviarle un mensaje a su madre. “Quiero decirle a mi mamá que es mi mayor inspiración, mi motor, siempre lo fue aquí en el Desafío. Desde el primer día que vine tenía muy claro que la iba a llevar en mi corazón e iba a sacar todo lo ella me enseñó, toda esa fuerza, esa humildad”.





Además del ‘Desafío The Box’, Caracol Televisión sigue dominando los primeros lugares del rating nocturno

Las posiciones en el rating se mantienen igual que el día anterior y el segundo puesto fue para ‘La reina del flow 2’. La segunda temporada de la serie logró un puntaje de 11.6.

Luego de tener un bloqueo creativo que le impide componer, ‘Erik’ (Juan Manuel Restrepo) le informa a su madre, ‘Yeimy’ (Carolina Ramírez), que se irá a un campamento musical para despejarse un poco. Sin embargo, su mamá no está muy a gusto con su decisión y no quiere que el reguetonero ponga en pausa sus compromisos laborales, pero ‘Erik’ no quiere echar reversa en sus planes.





‘Noticias Caracol’ continúa en el tercer lugar con 10.6 puntos. Le sigue en la cuarta ubicación la telenovela ‘Pedro, el escamoso’ con un puntaje de 9.6.

Las producciones del Canal RCN se mantienen en los últimos lugares

‘Enfermeras’ conserva su quinto puesto con 8.7 puntos. Por su lado, el remake de ‘Café, con aroma de mujer’, de la cual varias escenas de la novela se han rodado en algunos municipios del departamento de Caldas como Salamina y Chinchiná, sigue de sexta en la lista con 6.1 puntos.

Y, ‘Lala’s spa’ está de séptima con 5.5 puntos. La producción es protagonizada por la actriz trans oriunda de Venezuela, Isabella Santiago, además de Diana Belmonte, Luly Bossa, Zulma Rey y la exseñorita Colombia, Michelle Rouillard.

