Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Figuras como Vanessa Alexandra Mendoza y Taliana Vargas difundieron un mensaje conjunto para impulsar aportes y voluntariado, mientras varias organizaciones habilitaron canales confiables para atender a los damnificados por la tragedia - crédito missuniverse.colombia / TikTok

Guardar

Varias exreinas de Colombia encabezan una campaña de donaciones junto a Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto de 2026.

La iniciativa, impulsada por figuras como Paulina Vega, Paola Turbay, Vanessa Alexandra Mendoza y otras representantes de la belleza nacional, busca movilizar recursos y asistencia para las zonas más golpeadas, en medio de una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.

Voces y acciones tras la catástrofe

En respuesta al sismo, que deja más de 260 personas, según confirmó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), distintas personalidades del país han promovido acciones para respaldar a los damnificados. Entre ellas, destacan las ex Miss Universo Paulina Vega y la actriz y exvirreina universal Paola Turbay, que junto a otras exreinas, emitieron un mensaje conjunto en redes sociales. Allí manifestaron su respaldo a las familias afectadas y subrayaron la importancia de la acción colectiva.

PUBLICIDAD

Exreinas de Colombia impulsan una campaña de donaciones con Unicef para ayudar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 - crédito missuniverse.colombia / TikTok

Según informaron las protagonistas de la campaña, la articulación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) permite ampliar la cobertura y garantizar que los suministros lleguen a las comunidades más vulnerables. “El terremoto duró minutos, pero para muchas familias colombianas, recuperarse y volver a empezar tomará mucho más tiempo”, expresaron en el mensaje divulgado en redes sociales.

¿Cómo se canaliza la ayuda?

La colecta prioriza alimentos no perecederos, kits de aseo e higiene y artículos de primera necesidad, entre ellos frazadas, colchonetas y suplementos infantiles. Las exrepresentantes de la belleza nacional insistieron en que la respuesta comunitaria coordinada resulta clave para la etapa inicial de atención y la posterior reconstrucción de las localidades.

PUBLICIDAD

Las donaciones pueden realizarse a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abac), donde se reciben alimentos, dinero y productos esenciales. También se habilitaron los canales de Solidaridad por Colombia y la organización ProPacífico, que gestiona fondos para restaurar viviendas afectadas. “Puedes donar algo igual de importante, tu tiempo, apoyando como voluntario a Abac y su banco de alimentos”, señalaron las exreinas.

Las donaciones por el terremoto en Colombia se canalizan a través de Abac, Solidaridad por Colombia y ProPacífico, que también reúne fondos para restaurar viviendas afectadas - crédito missuniverse.colombia / TikTok

El mensaje de unión y responsabilidad

Las exreinas de Colombia recordaron el papel público que ocuparon y la responsabilidad que sienten en momentos de crisis. “Durante nuestros reinados, Colombia nos dio una voz, Colombia nos dio una plataforma. Y también nos dio el inmenso honor y la responsabilidad de representar a nuestro país. Hoy queremos poner esa misma voz al servicio de quienes más lo necesitan”, expresaron.

PUBLICIDAD

Además, invitaron a quienes no pueden donar dinero o productos a difundir la información para llegar a más personas. “Compartir un canal confiable con alguien que sí puede aportar también puede ser una ayuda real”, subrayaron.

Aunque la atención mediática puede disminuir, la necesidad de apoyo a las familias damnificadas persiste. “Las noticias cambian rápido, pero las necesidades de las familias continúan mucho después de que las cámaras se apagan. Colombia, estamos contigo. Dona, comparte y ayuda”, concluyeron las exreinas en su mensaje, reflejando el compromiso de diversos sectores sociales para enfrentar la emergencia y acompañar el proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

El rol de Taliana Vargas y la situación en Cali

La exreina y primera dama de la ciudad compartió un video desde la emergencia para pedir calma cerca de las búsquedas, una medida que puede ayudar a los rescatistas a detectar señales de vida - crédito missuniverse.colombia / TikTok

La atención también se centró en Cali, una de las ciudades más impactadas. Allí, la exreina y primera dama de la ciudad, Taliana Vargas, participó en actividades de asistencia y visitó centros de acopio.

En un video difundido en sus redes sociales, advirtió sobre la importancia de mantener el silencio en las zonas de rescate. “Las próximas horas en Cali son las más críticas. Silencio en zonas de rescate, silencio para que bomberos y rescatistas puedan escuchar una voz, un golpe, una señal, algo que les indique que alguien sigue ahí”, pidió la esposa del alcalde Alejandro Éder.

La solicitud apuntó a facilitar el trabajo de los organismos de socorro en la búsqueda de posibles sobrevivientes. “Para ellos, nuestro silencio puede ser esperanza”, insistió durante la publicación.

PUBLICIDAD