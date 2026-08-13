Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Linda Caicedo demostró su talento en pretemporada con el Real Madrid ante el Tottenham de Inglaterra - crédito Real Madrid Femenino

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Linda Caicedo sigue demostrando que es una de las jugadoras más importantes en la historia del Real Madrid Femenino, conjunto muy joven en el fútbol español, pero que se apoya mucho en la colombiana para salir adelante y acercarse al sueño de conseguir el primer trofeo en su historia.

La deportista fue protagonista de la remontada de las blancas sobre el Tottenham de Inglaterra, en un encuentro de preparación para la nueva temporada en Europa, que terminó con el triunfo 2-1 a favor de las españolas gracias a la cafetera de 21 años, que también es de las mejores deportistas del mundo.

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Cabe recordar que el Real Madrid le hizo un reconocimiento a Linda por su esfuerzo en los últimos tres años con la institución Merengue, a la que llegó en febrero de 2023, al darle la cinta de capitán para la Liga F, la Champions League y la Copa de la Reina, las competiciones en las que será una de las líderes de la nómina.

Linda Caicedo salvó al Real Madrid

La cafetera marcó el gol del triunfo en la victoria del Real Madrid Femenino por 2-1 ante el Tottenham Hotspur en un amistoso de pretemporada, con el que el equipo continuó su preparación bajo el mando del técnico Pau Quesada.

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La colombiana, de 21 años, anotó a los 25′ para completar la remontada después de que el conjunto inglés se adelantara con un tanto de Kirsty Hanson y el empate llegara a los 22′ por intermedio de la sueca Felicia Schröder, reciente incorporación que sumó su segundo gol en esta etapa de preparación tras haberle marcado al Sevilla, también con pase de Linda.

Linda Caicedo ayudó en la remontada del Real Madrid sobre el Tottenham, para dejar el encuentro por 2-1 - crédito Real Madrid Femenino

El resultado fue la tercera victoria del Real Madrid en la pretemporada, luego de imponerse también al Madrid CFF y al Crystal Palace, con una única caída ante el Sevilla, en una serie de amistosos que acompaña un proceso de renovación del plantel rumbo al ciclo 2026/27.

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Desde su llegada al club en 2023, la atacante sostuvo un crecimiento en su producción ofensiva y en la temporada 2024/25 registró 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos, su mejor campaña hasta el momento, aunque no le alcanzó para un trofeo en estas tres temporadas en España.

Real Madrid se alista para afrontar la Liga F, la Champions League femenina y la Copa de la Reina - crédito Real Madrid Femenino

La cinta de capitana del Merengue

El Real Madrid incluyó a Linda Caicedo entre sus capitanas para la temporada 2026/27 y formalizó la decisión el 31 de julio de 2026 con una fotografía en sus redes sociales, un movimiento que no altera su contrato —vigente hasta 2031— pero sí confirma que la colombiana asumirá un papel de liderazgo dentro de la estructura del equipo.

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Junto a la colombiana aparecen Athenea del Castillo, Sandie Toletti y Signe Kallesøe Bruun. Las cuatro futbolistas fueron mostradas juntas en la publicación oficial con la que el club comunicó la decisión.

Linda Caicedo ahora es una de las cuatro capitanas del Real Madrid para la temporada 2026/2027 - crédito Real Madrid Femenino

El nuevo rol llega después de que el club consolidara su continuidad meses atrás. El 24 de noviembre de 2025, la institución anunció la ampliación de su vínculo hasta el 30 de junio de 2031.

Poco después de la extensión contractual, alcanzó los 100 encuentros con el club en un partido de Liga ante la Real Sociedad. El equipo informó entonces que ese centenar de apariciones se distribuía entre la Liga, la Champions League, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

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El 1 de junio de 2026, Linda Caicedo recibió el Premio Jugadora Cinco Estrellas Mahou de la temporada. Durante el curso 2025/26 disputó 41 partidos y anotó 13 goles, y a ese registro se sumó otro dato de peso: fue elegida en tres ocasiones como la Jugadora Cinco Estrellas del mes.