Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Alejandro Pino Calad reveló la fecha límite que tiene la Dimayor, para presentarle los competidores a Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano - crédito Historias Secretas

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La disputa por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano entró en una nueva etapa. Mientras los 36 clubes afiliados a la Dimayor mantienen posiciones diferentes sobre la renovación del contrato, el periodista Alejandro Pino Calad reveló una fecha que podría ser determinante para el futuro de las transmisiones: el 31 de agosto.

Según explicó, ese sería el plazo que tendría la Dimayor para presentarle formalmente a Win Sports las ofertas de sus competidores dentro del proceso de licitación para el periodo 2027-2030.

El contrato vigente entre la Dimayor y Win Sports termina el 31 de diciembre de 2026. “La entidad ya confirmó que recibió una pluralidad de ofertas de terceros, por lo que el actual operador no tiene garantizada su continuidad. Win Sports, sin embargo, cuenta con un derecho de preferencia frente a las propuestas que sean presentadas en el proceso”, aseguró el comunicador en su programa de Historias Secretas.

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La nueva información entregada por Pino Calad adquiere relevancia porque se conoce en medio de una fuerte división entre los clubes. El periodista, quien ha investigado durante años los negocios alrededor del fútbol colombiano, también se refirió a las versiones que ubican a DAZN como uno de los posibles interesados en adquirir los derechos.

En los próximos días se reunirán los clubes del FPC para determinar el nuevo modelo de repartición del dinero por derechos de televisión - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿DAZN transmitirá el fútbol profesional colombiano?

Germán Arango, en el programa Somos La Titular, aseguró que DAZN estaría detrás de la negociación mediante Mauricio Correa, dirigente del fútbol colombiano, con pasado, incluso, en la creación del propio Win Sports. Pino Calad, sin embargo, desmintió esa versión y sostuvo que esa posibilidad no sería real.

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El nombre de Correa no es nuevo en esta discusión. Pino Calad ha señalado previamente su participación en la creación de Win Sports y en la estructura contractual que rodeó los derechos de televisión. En 2026 también expuso la existencia de lo que denominó el “equipo 37”, relacionado con Go Sports y una comisión vinculada al negocio de televisión.

Según la interpretación planteada ahora por Pino Calad, “Correa podría estar utilizando la expectativa de una eventual oferta para posicionarse ante los clubes”, aseguró en su programa. La hipótesis es que se les presente a las instituciones la posibilidad de conseguir un nuevo operador, mientras posteriormente él mismo podría terminar administrando parte del negocio.

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Este fue el anuncio de la Dimayor sobre el recibido de varias ofertas por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Dimayor

El G8 del fútbol profesional colombiano

Todo esto ocurre mientras el llamado G8 mantiene su presión para modificar el sistema de distribución de los ingresos. Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas comunicaron el 22 de julio que no estaban dispuestos a ceder sus derechos de imagen y marca para el próximo contrato si antes no se modificaba el modelo actual.

El reclamo de esos ocho equipos consiste en que el dinero de televisión no debería distribuirse únicamente bajo el esquema vigente. Su propuesta contempla un modelo mixto, con una parte igualitaria y otra determinada por variables como rendimiento deportivo, audiencia e inversión. Una de las fórmulas expuestas plantea un 50 % igual para todos y otro 50 % condicionado por esos factores.

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En el otro extremo están los clubes que defienden una distribución igualitaria. Allí aparecen Boyacá Chicó, Patriotas, Alianza Valledupar, Pereira, Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas, Unión Magdalena, Jaguares, Deportes Quindío, Real Cartagena, Envigado, Atlético FC, Boca Juniors de Cali e Inter de Palmira.

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están valorados en una pretensión de US$100 millones anuales que espera recibir la Dimayor - crédito Dimayor/Win Sports

Un nuevo grupo: el G7

También existe el denominado G7, conformado por Llaneros, Orsomarso, Tigres, Real Cundinamarca, Leones, Real Santander y Bogotá. Estas instituciones, que no pertenecen al grupo de clubes de categoría A, cuestionan las diferencias económicas existentes incluso dentro de la segunda división. “Su argumento es que resulta complicado competir con presupuestos cercanos a los 500.000 dólares cuando otros equipos de la misma categoría reciben aproximadamente el doble”, aseguró Pino Calad en Historias Secretas.

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Finalmente, hay un grupo de clubes que todavía no tendría una posición definida. “Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Fortaleza, Atlético Bucaramanga, Barranquilla FC e Internacional de Bogotá”, son los clubes que conforman ese grupo, de acuerdo con lo revelado por Pino. En este escenario, esos votos podrían terminar siendo determinantes.

La Dimayor deberá resolver entonces dos asuntos al mismo tiempo: conseguir un acuerdo interno entre sus afiliados y definir cuál será el operador de los derechos desde 2027. La recepción de ofertas ya abrió la competencia, pero el plazo del 31 de agosto señalado por Alejandro Pino Calad puede convertirse en una fecha clave.

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Si finalmente las propuestas de terceros llegan formalmente a Win Sports antes de ese límite, el actual operador tendrá sobre la mesa los valores y condiciones de sus competidores. “Win Sports tendrá la oportunidad de igualar esa oferta y en caso tal de que así sea, seguir con los derechos de TV del FPC”, dijo Pino. A partir de ahí, comenzará una nueva fase de una negociación que no solo definirá quién transmitirá el fútbol colombiano durante los próximos cuatro años, sino también cómo se repartirá el dinero entre los clubes.