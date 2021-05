Así fue cómo Carolina Cruz pilló a un novio del pasado siéndole infiel

Carolina Cruz. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Nadie está libre de que le sean infiel, incluso si se trata de una exreina de belleza y exitosa presentadora como Carolina Cruz. Recientemente medios nacionales han revivido una historia de infidelidad que tuvo la vallecaucana con un novio del pasado. Pues en su libro ‘Mi mundo, mis huellas’, lanzado en 2017, Cruz narró cómo fue que se enteró de los cachos que le puso su entonces novio, un empresario del que se desconoce el nombre.

De este modo, contó que descubrió toda la verdad cuando vio un condón usado entre la basura del baño. “Encontré un preservativo usado. Sentí morirme, que mi mundo se acababa en ese instante. Cuando finalmente decidí salir del baño, le pregunté que qué pasaba, me dijo que el preservativo no era de él”, reseña el portal de Caracol Televisión.

Y parece ser que ahí terminó todo pese a que su entonces pareja se mantuvo en una posición de negación.

Carolina Cruz también ha pasado por rechazos amorosos

Como cualquier otra persona en el mundo, a Carolina Cruz también le han dicho ‘No’ en el amor. “Claro, obvio que sí (...) me pasó, y eso no hay nada que le duela más a uno, yo creo que el ego, más que cualquier otra cosa le dan en el ego a uno, pero creo que también me han servido esos rechazos para desapegarme un poquito de ese ego (...) he sufrido por amor, me han puesto cachos. De todo, de todo”, dijo en 2021 durante una entrevista para The Suso’s Show.

La vallecaucana, una de las presentadoras más destacadas del país

El nombre de Carolina Cruz, nacida en Tuluá (Valle del Cauca), empezó a sonar en la industria del entretenimiento nacional después de haber sido virreina en el Concurso Nacional de la Belleza en el año 1999. El título de Señorita Colombia en esa ocasión fue para Catalina Acosta.

Dejando atrás su pasado como reina, Cruz se enfocó en el modelaje y la presentación. En el segundo campo ha trabajado en la parte de entretenimiento de Noticias RCN, los programas mañaneros ‘Muy buenos días’ (Canal RCN) y ‘Día a día’ (Caracol Televisión), el reality ‘Colombia’s Next Top Model’, entre otros.

Su vida sentimental

Entre las relaciones sentimentales de Carolina Cruz destaca la que tuvo con el actor y exprotagonista de novela, Daniel Arenas. La pareja terminó en 2008.

Actualmente la presentadora sostiene un noviazgo muy estable con otro actor: Lincoln Palomeque. Las celebridades comenzaron a salir en 2008 y desde entonces siguen juntas y tienen dos hijos, Matías (nacido en 2017) y Salvador (nacido en 2021). De esta forma, Carolina y Linconln integran una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento nacional.

SEGUIR LEYENDO: