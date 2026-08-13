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Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Distintas figuras de la industria musical como Blessd, Carlos Vives, Francy y Jhonny Rivera encabezan iniciativas de asistencia para las familias damnificadas por el terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026

El terremoto en Colombia dejó 265 fallecidos, 3.494 heridos, 496 desaparecidos y más de 53.816 personas afectadas, según la Ungrd - crédito Composición fotográfica
El terremoto en Colombia dejó 265 fallecidos, 3.494 heridos, 496 desaparecidos y más de 53.816 personas afectadas, según la Ungrd - crédito Composición fotográfica
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El terremoto que estremeció a Colombia a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026 dejó graves secuelas en regiones como Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la emergencia ha dejado hasta el momento 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, mientras más de 53.816 personas permanecen afectadas. Ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia se encuentran en estado de alerta roja, enfrentando necesidades urgentes de vivienda, alimentos y atención médica.

Ante la magnitud de la tragedia, la industria del entretenimiento colombiano se volcó a la solidaridad. Figuras como Blessd, Carlos Vives, Francy y Jhonny Rivera anunciaron iniciativas para canalizar donaciones y brindar apoyo directo a las comunidades más golpeadas.

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Blessd y la reconstrucción en Tadó, Chocó

Blessd anunció el envío de 120 toneladas de ayuda humanitaria a Quibdó, Pereira y Manizales, con alimentos, agua potable, productos de higiene y kits familiares - crédito prensa Blessd
Blessd anunció el envío de 120 toneladas de ayuda humanitaria a Quibdó, Pereira y Manizales, con alimentos, agua potable, productos de higiene y kits familiares - crédito prensa Blessd

El cantante urbano Blessd, junto a su mánager Dímelo Jara y la Fundación Sueños de Barrio, anunció la entrega de 120 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las zonas más afectadas: Quibdó, Pereira y Manizales. La distribución incluye alimentos, agua potable, productos de higiene, artículos para bebés y kits de apoyo familiar, en coordinación con las autoridades de cada territorio.

Además, la fundación movilizó un equipo de construcción a Tadó (Chocó), donde varias familias perdieron sus hogares y permanecen durmiendo en las calles. Blessd envió un mensaje directo a la comunidad: “Mi gente de Tadó en Chocó no están solos”, mientras que la organización ratificó: “Tadó, vamos para allá. No están solos”.

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El objetivo es reconstruir parte de las viviendas y acompañar a las familias en el proceso de recuperación, aunque reconocen que no será posible asistir a todos los hogares afectados.

Carlos Vives y el Cumbia House al servicio de la emergencia

El artista puso su espacio en Bogotá al servicio de la emergencia junto a la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, con una recolección de insumos que estará abierta hasta septiembre - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El cantante Carlos Vives decidió convertir el Cumbia House, ubicado en la Calle 96 #13-40 de Bogotá, en un centro de acopio en colaboración con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Desde el 13 de agosto hasta el 12 de septiembre, de lunes a sábado, el lugar recibe alimentos no perecederos, agua, productos de aseo, insumos para bebés, mantas y alimentos para mascotas.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Vives afirmó: “Toda la familia del universo Vives está ya en modo ayuda, en modo de apoyo. El Cumbia House, toda nuestra escuela de Río Grande, todas las directivas, los maestros, los alumnos, pensando en los niños. También, por supuesto, nuestro sello Gaira Música Local y nuestro estudio La Torre de Lata, todos los artistas que estamos en el sello, todos ya están alertados y listos para servir”. El artista agradeció la oportunidad de contribuir y pidió a la ciudadanía sumarse a la recolección de insumos para los damnificados.

Carlos Vives convirtió el Cumbia House de Bogotá en centro de acopio junto a la Red de Bancos de Alimentos de Colombia para recibir donaciones hasta el 12 de septiembre - prensa Carlos Vives
Carlos Vives convirtió el Cumbia House de Bogotá en centro de acopio junto a la Red de Bancos de Alimentos de Colombia para recibir donaciones hasta el 12 de septiembre - prensa Carlos Vives

Francy impulsa la solidaridad en Dosquebradas

La cantante de música popular Francy se sumó a la campaña desde Dosquebradas, en Risaralda, habilitando la casa de su padre en el barrio Los Molinos como punto de acopio. Francy solicitó a la comunidad donar cobijas, almohadas, productos de aseo, alimentos y comida para mascotas.

“Estamos viviendo unos momentos muy duros. Acabamos de pasar un terremoto increíble que sacudió todo nuestro país. Me encuentro en Dosquebradas, en la casa de mi padre, que me ha prestado muy amablemente este lugar para recoger las ayudas”, expresó la artista, que se comprometió a entregar todo lo recolectado a las personas más necesitadas de la región.

La cantante de música popular habilitó este punto de donación en Risaralda para reunir cobijas, alimentos y artículos básicos, con la promesa de llevar lo recolectado a quienes más lo necesitan - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Jhonny Rivera convierte su hotel en refugio y centro de ayuda

En Pereira, el cantante Jhonny Rivera también sufrió daños materiales por el sismo, pero decidió abrir su Hotel La Rivera (Calle 20 #3-58) como centro de acopio y alojamiento para rescatistas, médicos y familias damnificadas. Junto a su esposa, la intérprete Jenny López, Rivera gestiona la llegada de donaciones y el envío de insumos a los puntos más urgentes.

El cantante pidió a sus seguidores contribuir con agua, elementos desechables, alimentos no perecederos, cobijas, pañales, productos para bebés y comida para mascotas.

“En una de mis visitas para hacer llegar ayuda, me di cuenta de que no hay desechables para servir el alimento, por lo cual pido de estos elementos”, explicó Rivera, que también mencionó que el hotel está lleno, pero que seguirá habilitando espacio a medida que sea posible.

El intérprete, que también sufrió daños materiales, transformó el Hotel La Rivera en albergue y lugar de recepción de insumos, mientras coordina apoyos con Jenny López para los sectores más urgentes - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Jhonny Rivera hará parte del concierto programado en La Macarena, en Medellín, con el propósito de recaudar fondos y ayudas para los afectados por la tragedia.

El arte y la música como red de apoyo nacional

La movilización de los artistas colombianos generó una red de apoyo que trasciende la música y el entretenimiento. Centros de acopio, jornadas de donación y brigadas de reconstrucción se multiplicaron en diversas ciudades, reflejando el compromiso de la industria cultural con la recuperación del país.

Mientras las cifras de afectados siguen aumentando, la solidaridad de los intérpretes y la respuesta de la sociedad civil se convierten en un pilar fundamental para enfrentar la emergencia humanitaria.

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