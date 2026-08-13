Se prendieron las alarmas en la selección Colombia: se lesionó uno de sus defensores y es duda para los amistosos

La selección Colombia volverá a jugar en septiembre, cuando se realicen los amistosos de preparación tras el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

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La selección Colombia arrancará en las próximas semanas el nuevo proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 en España, Marruecos y Portugal, donde el objetivo es superar lo hecho en Rusia 2018 y Norteamérica 2026, en la que el equipo no pasó de los octavos de final.

Para eso, el técnico Néstor Lorenzo comenzará a trabajar en septiembre, pero con dudas con un jugador que se lesionó en las últimas horas, lo que prendió las alarmas porque era uno de los llamados a ser parte del recambio generacional del equipo y es conocido por el entrenador argentino.

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Mientras tanto, el resto de la plantilla pone sus energías en ayudar a los afectados por el terremoto del 10 de agosto en el Pacífico y el Eje Cafetero, con epicentro en Chocó, que dejó más de 200 muertos y cientos de familias damnificadas.

Lesionado en la selección Colombia

El defensor colombiano Álvaro Angulo salió lesionado en camilla en el partido de Pumas ante Columbus Crew, por la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a los conjuntos de México y Estados Unidos. El lateral debió ser reemplazado en el minuto 90, cuando el marcador estaba 1-1.

El encuentro se jugó en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus y el defensor cafetero fue titular. Antes de dejar la cancha, anotó el gol del empate de los mexicanos cerca del cierre del primer tiempo.

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Álvaro Angulo marcó gol con Pumas ante Columbus Crew, pero salió lesionado del partido - crédito Barbara Perenic/Imagn Images

Hasta el momento, no se informó en forma oficial el diagnóstico ni el tiempo de recuperación. Las primeras versiones señalan una molestia física y el club espera estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, pues se le vio con muchas muestras de dolor.

El 1-1 se mantuvo durante los 90 minutos y Columbus Crew ganó en la tanda de penales por 3-2, después de que Pumas fallara tres cobros. Con ese resultado, el equipo mexicano terminó su participación en el torneo sin victorias y se concentrará en el Torneo Apertura de la Liga MX.

Álvaro Angulo ha jugado cuatro partido con la selección Colombia, luego de su debut en 2022 - crédito FCF

Por otro lado, Angulo tiene experiencia en la selección Colombia porque ya disputó cuatro partidos, tres amistosos y el otro por eliminatorias ante Venezuela, en la goleada 6-3 en Maturín, pero no quedó en la lista para el Mundial 2026 porque perdió el puesto con Déiver Machado.

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Amistosos de la Tricolor

La selección Colombia sumó hace unos días un nuevo amistoso en su preparación para el ciclo rumbo al Mundial 2030: enfrentará a Perú el 6 de octubre en Miami, Estados Unidos, según confirmó la Federación Peruana de Fútbol, a la espera de su ratificación por parte de la FCF.

El encuentro se jugará en la ventana FIFA de septiembre y octubre y apunta a ajustar los proyectos deportivos de ambos equipos antes del arranque de las próximas eliminatorias sudamericanas, cuyo formato y fechas están por definirse por parte de la Conmebol, así como sus participantes, porque Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán compromisos de la Copa del Mundo.

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Con este post la selección de Perú confirmó el partido ante su similar de Colombia - crédito @seleccionperu/X

Ese partido será el segundo compromiso ya confirmado para Colombia en ese periodo. Antes, la Tricolor se medirá con México el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, en un duelo marcado por el estreno de Rafa Márquez como seleccionador del equipo mexicano, en reemplazo de Javier Aguirre, que llevó a dicha escuadra hasta los octavos de final.

Con esos dos amistosos asegurados, la Federación Colombiana de Fútbol trabaja en la confirmación de otros dos partidos para completar la agenda internacional de esa ventana FIFA, pues se podrán disputar un máximo de cuatro encuentros, mientras que noviembre será el último espacio del año para juegos internacionales, los cuales no se han confirmado los rivales ni los horarios.

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