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Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

El estadio Atanasio Girardot de la ciudad fue el lugar de práctica para el equipo paisa, esa que significó el regreso del volante de la selección Colombia al equipo de sus amores

Juan Fernando Quintero entrenó por primera vez con el Deportivo Independiente Medellín, tras su regreso al equipo, en el Atanasio Giratdor - crédito DIM
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Juan Fernando Quintero ya comenzó a vivir su segunda etapa con Independiente Medellín, después de haber sido oficializado el pasado 11 de agosto de 2026. Un día después, el volante antioqueño tuvo su primer entrenamiento con el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea y dejó una primera muestra de su talento: marcó dos golazos durante la práctica del ‘Poderoso’, en una jornada que estuvo marcada por su regreso al club de sus amores.

El creativo, de 33 años, llegó como agente libre luego de su paso por River Plate de Argentina y firmó un contrato por un año con el conjunto antioqueño. Su retorno se produjo después de nueve años. Quintero ya había defendido los colores del Medellín en 2017, cuando disputó 36 partidos, marcó 16 goles y entregó siete asistencias, antes de continuar su carrera en River Plate. Ahora, después de su experiencia en el fútbol argentino y de participar con la selección Colombia en el Mundial de 2026, vuelve a vestir la camiseta del equipo con el que tuvo una de las primeras etapas importantes de su carrera.

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En los videos publicados por la institución se observa al futbolista participando de los trabajos del equipo y definiendo dos acciones con la precisión que ha caracterizado buena parte de su carrera. Los goles sirvieron como primera muestra de lo que el volante puede aportar al conjunto dirigido por Amaranto Perea.

Juan Fernando Quintero jugó con el DIM durante todo el 2017 - crédito Vizzorimage
Juan Fernando Quintero jugó con el DIM durante todo el 2017 - crédito Vizzorimage

El Deportivo Independiente Medellín ya entrenó en el estadio Atanasio Girardot

La jornada tuvo además un componente particular. El equipo entrenó en el estadio Atanasio Girardot, por primera vez después del terremoto de 7,4 que padeció el Colombia el pasado lunes 10 de agosto y que ha dejado 265 fallecidos, a corte del 12 de agosto a las 6:00 p.m. A pesar de la emergencia, con epicentro en San José de Palmar en Chocó, las revisiones al recinto deportivo dictaron que no padeció alguna afectación, según lo expuso John Tabera, administrador del Atanasio en diálogo con Caracol Radio el pasado 11 de agosto.

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La situación del estadio era uno de los puntos de atención después del movimiento telúrico, especialmente por los daños reportados en distintas infraestructuras de varias ciudades del país. En ese contexto, la revisión de los escenarios deportivos se convirtió en una condición necesaria antes de permitir nuevamente su utilización, revisión que superó el Atanasio Girardot con éxito, lo que habilita su uso para entrenamientos o partidos.

Franco Armani, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca
Franco Armani, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca fueron tres de los fichajes importantes de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional / DIM / Deportivo Cali

Medellín prepara la presentación de Juanfer

Mientras Quintero comienza a trabajar con sus nuevos compañeros, el club también prepara la presentación oficial del jugador ante sus aficionados. El DIM informó que los abonados de este semestre tendrán la posibilidad de asistir al evento.

Para acceder a uno de los cupos disponibles, los hinchas debieron seguir las cuentas oficiales del Medellín y completar una encuesta. El club estableció que los ganadores serían determinados mediante los registros 1, 8, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1.000, 1.500 y 2.000.

La llegada de Quintero se concretó después de una campaña en la que la institución había establecido como objetivo la venta de 40.000 abonos para hacer realidad el regreso del futbolista. Aunque esa cifra no fue alcanzada, hubo un incremento en las ventas y, junto con el respaldo de patrocinadores y la decisión del propio jugador, se terminó concretando el fichaje.

Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM
Con esta foto, fue anunciado Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

¿Cuándo debutaría Juan Fernando Quintero?

El próximo partido del Medellín será contra Internacional de Bogotá, por la quinta fecha de la Liga BetPlay. El encuentro quedó programado para el domingo 16 de agosto, a las 4:05 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, debido a las modificaciones realizadas por Dimayor tras el terremoto.

Ese compromiso aparece como una posibilidad para el debut de Quintero. El mediocampista trabajará durante los próximos días bajo las órdenes de Amaranto Perea, con quien ya tuvo contacto durante el Mundial de 2026.

El Medellín llega a este partido en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con nueve puntos. Por eso, el regreso de Juanfer no solo representa un impacto para la hinchada, sino también una alternativa para un equipo que busca mantenerse en la parte alta del campeonato.

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