Gobierno anuncia albergues, energía y reconstrucción para Chocó tras el terremoto

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció un paquete de medidas inmediatas para atender la emergencia en Chocó tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. El funcionario aseguró que la fase de búsqueda y rescate ya fue superada y afirmó que, según la información disponible, no hay personas sepultadas bajo los escombros en este momento.

Lara lamentó la muerte de 13 chocoanos y deseó una pronta recuperación a las 186 personas heridas que dejó el sismo en el departamento.

“El país debe saber básicamente que no hay personas sepultadas bajo los escombros en este momento”, dijo el ministro, al explicar que la atención oficial entra ahora en una etapa centrada en albergues, salud, energía, alimentación y reconstrucción.

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Desde Quibdó, un funcionario gubernamental, identificado como el Vicepresidente José Manuel Restrepo, y el Ministro del Interior, Rodrigo Lara, ofrecen una rueda de prensa. Detallan medidas para atender una emergencia en el departamento del Chocó, incluyendo la entrega de 300 carpas, frazadas y alimentos. También anuncian el refuerzo hospitalario, la provisión de combustible para plantas eléctricas, y la evaluación de la infraestructura afectada por ingenieros. Se mencionan cinco albergues adicionales y un recorrido por varios municipios. El video cubre un anuncio oficial gubernamental.

Gobierno alista carpas, alimentos y albergues

El jefe de la cartera política señaló que la prioridad será atender a las personas que perdieron su vivienda o que todavía no saben si sus casas presentan daños estructurales. En Quibdó ya hay un albergue habilitado, pero el Gobierno identificó la necesidad de abrir un segundo espacio para recibir a más familias afectadas.

El ministro indicó que, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la estructura de ayudas coordinada por la Oficina de la Primera Dama, se llevarán 300 carpas para el primer albergue, junto con frazadas. También se enviarán más elementos si el alcalde de Quibdó confirma nuevos requerimientos para el segundo albergue.

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Lara sostuvo que el Gobierno también se comprometió a despachar alimentos y a mejorar la alimentación en esos espacios. “Ese es un compromiso que asumimos inmediatamente”, afirmó, al señalar que las ayudas deben llegar con rapidez a las familias afectadas.

La atención no se limitará a Quibdó. El ministro informó que Chocó necesita cinco albergues adicionales en cinco municipios del departamento. Para esos puntos, el Gobierno también entregará carpas y frazadas, con el fin de que la Gobernación pueda instalarlos lo más pronto posible.

Otro frente urgente será la energía en los municipios que permanecen sin servicio eléctrico, especialmente en la zona del San Juan. Lara anunció que el Gobierno proveerá combustible para mantener en funcionamiento las plantas eléctricas de hospitales municipales y reforzar la planta del hospital de Quibdó.

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El ministro también habló de la necesidad de proteger el sistema eléctrico del departamento. Según explicó, se trabaja con empresas de carga ultrapesada para despachar postes, torrecillas y otros elementos requeridos para evitar nuevas fallas en la red. Además, el Gobierno puso a disposición insumos médicos para apoyar la atención de heridos y pacientes.

Los equipos de rescate y la maquinaria pesada trabajan en el lugar donde se derrumbaron varios edificios tras un terremoto, en Quibdó, Colombia, el 10 de agosto de 2026, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo. Gobernación del Chocó/Imagen facilitada a través de REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Reconstrucción incluirá arriendos y revisión estructural

Después de la respuesta inmediata vendrá una etapa de reconstrucción más amplia. Lara explicó que esta fase incluirá subsidios de arriendo para quienes no puedan regresar a sus viviendas y la revisión técnica de la infraestructura afectada en el departamento.

El funcionario advirtió que Chocó no cuenta con suficientes ingenieros estructuralistas para adelantar todas las evaluaciones. Según dijo, actualmente hay nueve, pero el Gobierno busca ampliar el equipo a entre 35 y 39 profesionales con apoyo de la Universidad Nacional, Camacol y otras entidades.

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Estos expertos revisarán colegios, edificios públicos, estaciones de Policía y otras infraestructuras sensibles. Lara hizo énfasis en que también se evaluarán las instalaciones del Ejército, al considerar que ese componente no puede fallar en medio de la emergencia.

El ministro anunció que, por instrucciones del presidente y del vicepresidente, el Gobierno saldrá de las ciudades capitales para llegar directamente a los municipios. La agenda incluye Puerto Meluk, Unión Panamericana y barrios de Quibdó, donde se revisarán necesidades con alcaldes del San Juan, Baudó y Atrato.

“Con lista en mano vamos a revisar cuáles son sus problemas y vamos a ayudar para que se resuelvan lo más rápido posible”, afirmó Lara. El ministro cerró su intervención asegurando que ese será el compromiso del Gobierno: “poco discurso y muchas acciones”.

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