Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Este sería el equipo que compraría a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional: el verde recibiría una millonaria cifra

El jugador fue suplente en el partido ante América de Cali, al parecer, por la posible oferta en la mesa que el club analizaría para tomar una decisión

Juan Manuel Rengifo
Juan Manuel Rengifo es una de las joyas en las divisiones inferiores de Nacional que empezó a brillar a finales de 2025 - crédito Atlético Nacional
Guardar

Juan Manuel Rengifo es la joya de la corona de Atlético Nacional, pues su talento en el último año se convirtió en una sorpresa en el fútbol colombiano con apenas un año como profesional, ya consiguió el título de la Copa Colombia y es un jugador clave en la plantilla de Lucas González.

Es por eso que el verde quiere venderlo rápido y tendría un comprador cercano, un conjunto de Europa que pagaría el precio de los antioqueños y se lo quedaría para el inicio de la temporada en el Viejo Continente, además de que sería un salto enorme para el juvenil de 21 años.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, Rengifo suma dos partidos con el verde en la Liga BetPlay, todos en condición de suplente, y eso despertó sospechas entre los aficionados porque llevaban un tiempo sin ver a su estrella en su plenitud desde la final del primer semestre ante el Junior de Barranquilla.

¿A dónde iría Juan Manuel Rengifo?

Juan Manuel Rengifo podría salir de Atlético Nacional en este mercado: el Sporting Braga prepara una oferta que llegaría a siete millones de dólares para ficharlo, según el periodista deportivo Felipe Sierra, lo que aumentó la expectativa por la salida del jugador que se viene hablando hace semanas.

El posible traspaso toma fuerza cuando el club colombiano evalúa venderlo solo si la propuesta se concreta a tiempo, ya que el mercado local cerró el 10 de agosto y, de concretarse el traspaso, ya no hay margen para incorporar un reemplazo y solo quedaría el mercado de agentes libres.

PUBLICIDAD

Juan Manuel Rengifo
El Sporting Braga de Portugal tendría muy cerca a Juan Manuel Rengifo porque pagaría lo que Atlético Nacional pide por el volante - crédito @svasquezrivas95/X

El incremento de la cifra se explica por su consolidación en el primer equipo de Nacional y porque en el entorno del fútbol colombiano lo proyectan como parte del recambio en la selección Colombia, que empezará el recambio generacional desde septiembre con la convocatoria para los amistosos ante México y Perú.

En versiones de prensa anteriores también se lo vinculó con Barcelona de Ecuador, Lazio y Sassuolo de Italia, Sporting de Portugal y el FK Bodo de Noruega, pero no pasaron de ser un rumor porque no se confirmó ningún contacto o negociación con los antioqueños.

Juan Manuel Rengifo
Nacional no podría retener más a Juan Manuel Rengifo por sus deseos de partir al exterior - crédito Atlético Nacional

En la última temporada disputó 21 partidos, marcó cuatro goles y dio tres asistencias, y ganó la Copa Colombia en su debut. Para 2026 suma 29 encuentros, siete tantos y seis asistencias, además de la final de la Liga BetPlay.

Jornada de solidaridad en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional anunció una jornada de solidaridad para recolectar ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia y habilitará el Estadio Atanasio Girardot como punto de apoyo este sábado 15 de agosto, en la previa de su partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El club también informó que destinará una parte de los recursos recaudados por la boletería del encuentro para apoyar a las familias damnificadas por la emergencia en el Pacífico y el Eje Cafetero.

Estos son los alimentos y elementos que el club antioqueño sugiere donar para las víctimas de la catástrofe - crédito Atlético Nacional
Estos son los alimentos y elementos que el club antioqueño sugiere donar para las víctimas de la catástrofe - crédito Atlético Nacional

La recepción de donaciones se realizará entre la 1:00 p. m. y las 6:30 p. m. en la puerta 7, ubicada en el costado occidental del estadio, donde hinchas y ciudadanos podrán entregar aportes. La jornada contará con el acompañamiento de entidades aliadas y la logística de recolección estará a cargo del Banco de Alimentos de Colombia (ABACO).

Entre los elementos solicitados se incluyen alimentos no perecederos, productos de aseo personal, artículos para el cuidado del hogar y otros insumos de primera necesidad, con el objetivo de hacerlos llegar posteriormente a las familias afectadas.

Durante la misma jornada, los asistentes podrán sumarse a una donación de sangre liderada por Quirosalud, y habrá un punto para aportes económicos a través de PRESENTES, corporación con más de 43 años de trabajo con comunidades afectadas por desastres naturales. Los recursos se destinarán a la recuperación de zonas y familias damnificadas.

Temas Relacionados

Atlético NacionalJuan Manuel RengifoJuan Manuel Rengifo Sporting BragaSporting BragaJuan Manuel Rengifo NacionalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

El estadio Atanasio Girardot de la ciudad fue el lugar de práctica para el equipo paisa, esa que significó el regreso del volante de la selección Colombia al equipo de sus amores

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

Gustavo Puerta entró en el radar del Benfica: el Racing Santander fijó un precio para dejarlo salir

El volante colombiano de 23 años despierta interés de varios clubes europeos después de una temporada clave con el equipo español, que mantiene una exigencia económica de 20 millones de euros para negociar su salida

Gustavo Puerta entró en el radar del Benfica: el Racing Santander fijó un precio para dejarlo salir

Clubes colombianos podrían enfrentar a Lionel Messi en Copa Libertadores: este sería el plan de la Conmebol

El Inter Miami daría la sorpresa como un invitado al certamen, lo que significaría el debut del astro argentino en la competición y el regreso de los duelos de los conjuntos cafeteros contra escuadras de la Concacaf

Clubes colombianos podrían enfrentar a Lionel Messi en Copa Libertadores: este sería el plan de la Conmebol

Luis Díaz puso a disposición su fundación para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia

El anuncio lo hizo en compañía de su esposa, Geraldine Ponce, y el horario será entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. los miércoles, jueves y viernes

Luis Díaz puso a disposición su fundación para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia provocaría el aplazamiento de la Liga BetPlay 2026: un equipo hizo la solicitud

Pese a que la Dimayor pospuso el fútbol colombiano por unos días, un club reveló que la situación en el Pacífico y el Eje Cafetero afectó a todo el país

El terremoto en Colombia provocaría el aplazamiento de la Liga BetPlay 2026: un equipo hizo la solicitud
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Deportes

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

Gustavo Puerta entró en el radar del Benfica: el Racing Santander fijó un precio para dejarlo salir

Clubes colombianos podrían enfrentar a Lionel Messi en Copa Libertadores: este sería el plan de la Conmebol

Luis Díaz puso a disposición su fundación para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia provocaría el aplazamiento de la Liga BetPlay 2026: un equipo hizo la solicitud