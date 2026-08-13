Este sería el equipo que compraría a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional: el verde recibiría una millonaria cifra

Juan Manuel Rengifo es una de las joyas en las divisiones inferiores de Nacional que empezó a brillar a finales de 2025 - crédito Atlético Nacional

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Juan Manuel Rengifo es la joya de la corona de Atlético Nacional, pues su talento en el último año se convirtió en una sorpresa en el fútbol colombiano con apenas un año como profesional, ya consiguió el título de la Copa Colombia y es un jugador clave en la plantilla de Lucas González.

Es por eso que el verde quiere venderlo rápido y tendría un comprador cercano, un conjunto de Europa que pagaría el precio de los antioqueños y se lo quedaría para el inicio de la temporada en el Viejo Continente, además de que sería un salto enorme para el juvenil de 21 años.

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Hasta el momento, Rengifo suma dos partidos con el verde en la Liga BetPlay, todos en condición de suplente, y eso despertó sospechas entre los aficionados porque llevaban un tiempo sin ver a su estrella en su plenitud desde la final del primer semestre ante el Junior de Barranquilla.

¿A dónde iría Juan Manuel Rengifo?

Juan Manuel Rengifo podría salir de Atlético Nacional en este mercado: el Sporting Braga prepara una oferta que llegaría a siete millones de dólares para ficharlo, según el periodista deportivo Felipe Sierra, lo que aumentó la expectativa por la salida del jugador que se viene hablando hace semanas.

El posible traspaso toma fuerza cuando el club colombiano evalúa venderlo solo si la propuesta se concreta a tiempo, ya que el mercado local cerró el 10 de agosto y, de concretarse el traspaso, ya no hay margen para incorporar un reemplazo y solo quedaría el mercado de agentes libres.

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El Sporting Braga de Portugal tendría muy cerca a Juan Manuel Rengifo porque pagaría lo que Atlético Nacional pide por el volante - crédito @svasquezrivas95/X

El incremento de la cifra se explica por su consolidación en el primer equipo de Nacional y porque en el entorno del fútbol colombiano lo proyectan como parte del recambio en la selección Colombia, que empezará el recambio generacional desde septiembre con la convocatoria para los amistosos ante México y Perú.

En versiones de prensa anteriores también se lo vinculó con Barcelona de Ecuador, Lazio y Sassuolo de Italia, Sporting de Portugal y el FK Bodo de Noruega, pero no pasaron de ser un rumor porque no se confirmó ningún contacto o negociación con los antioqueños.

Nacional no podría retener más a Juan Manuel Rengifo por sus deseos de partir al exterior - crédito Atlético Nacional

En la última temporada disputó 21 partidos, marcó cuatro goles y dio tres asistencias, y ganó la Copa Colombia en su debut. Para 2026 suma 29 encuentros, siete tantos y seis asistencias, además de la final de la Liga BetPlay.

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Jornada de solidaridad en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional anunció una jornada de solidaridad para recolectar ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia y habilitará el Estadio Atanasio Girardot como punto de apoyo este sábado 15 de agosto, en la previa de su partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El club también informó que destinará una parte de los recursos recaudados por la boletería del encuentro para apoyar a las familias damnificadas por la emergencia en el Pacífico y el Eje Cafetero.

Estos son los alimentos y elementos que el club antioqueño sugiere donar para las víctimas de la catástrofe - crédito Atlético Nacional

La recepción de donaciones se realizará entre la 1:00 p. m. y las 6:30 p. m. en la puerta 7, ubicada en el costado occidental del estadio, donde hinchas y ciudadanos podrán entregar aportes. La jornada contará con el acompañamiento de entidades aliadas y la logística de recolección estará a cargo del Banco de Alimentos de Colombia (ABACO).

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Entre los elementos solicitados se incluyen alimentos no perecederos, productos de aseo personal, artículos para el cuidado del hogar y otros insumos de primera necesidad, con el objetivo de hacerlos llegar posteriormente a las familias afectadas.

Durante la misma jornada, los asistentes podrán sumarse a una donación de sangre liderada por Quirosalud, y habrá un punto para aportes económicos a través de PRESENTES, corporación con más de 43 años de trabajo con comunidades afectadas por desastres naturales. Los recursos se destinarán a la recuperación de zonas y familias damnificadas.