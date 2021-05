La modelo y exconejita Playboy Renata González superó el covid-19 y se prepara para nuevo proyecto

Una de las celebridades de la farándula nacional que no logró escapar del covid-19 fue la actriz y modelo Renata González, recordada por sus papeles en las telenovelas ‘Pura sangre’, ‘Mentiras perfectas y ‘A corazón abierto’. En medio del afecto y compañía de sus miles de seguidores en redes sociales, la colombiana abrió su corazón para hablar de la experiencia que vivió con la enfermedad y de cómo retomará su vida de nuevo.

Por medio de una publicación en Instagram, la también exconejita Playboy reveló que semanas atrás fue diagnosticada con coronavirus, un proceso que intentó llevar con remedios caseros y mucho cuidado en casa, además de cumplir estrictamente con la cuarentena obligatoria de 14 días. Según escribió, aunque tuvo síntomas leves de la enfermedad, le ha estado dando tiempo a su cuerpo para que se recupere a su ritmo.

“Todo muy bien, gracias a Dios, varios remedios caseros y la energía y oraciones de ustedes y mi familia. Ya estoy muy bien, sigo protegiéndome con todo. Gracias por estar pendientes de mi, de verdad lo valoro mucho por que lo siento”, precisó la modelo, quien a su vez pidió a sus seguidores que sigan extremando los cuidados para evitar contagiarse de covid-19, puesto que “ese virus es una lotería”.

Adicional a su mensaje, Renata González compartió tres fotografías tras superar el covid-19, en las cuales se le ve sonriente y tranquila. Decenas de personas reaccionaron a su publicación y le dedicaron los siguientes mensajes:

“Brillando como siempre”; “Excelente noticia Renata. Dios es poderoso y te permitió salir de esta batalla, ahora a seguir cuidándonos todos”; “Usted si es que cada día se pone más bonita”; “Me alegra saber que te recuperas, adelante”, “Mil Gracias Renata por tus palabras, tu ánimo, tus consejos, tu bella energía, fueron un motor que me ayudó a salir adelante de este virus, me motivaste y llevaste a no dejarme vencer”, fue lo que algunos le escribieron.

A pesar de haber vivido este angustiante capítulo en su vida, la actriz y modelo colombiana utiliza sus redes sociales para fomentar la actividad física y motivar a aquellos que la siguen para que tengan buenos estilos de vida. Por eso, comparte con frecuencia diferentes rutinas de ejercicio para el abdomen, los glúteos, la espalda, los brazos y demás; de hecho, también le gusta hablar de cuidados para la piel y buena alimentación.

“No es cuestión de vanidad, es amor propio. Vayan a su ritmo, a su manera, pero conscientes de que deben dar lo mejor de cada uno porque los beneficios son para ustedes y si ustedes no se quieren, nadie más lo va a hacer. Los quiero saludables”, fueron las palabras con las que invitó a sus seguidores a ejercitarse.

De acuerdo con el programa de chismes ‘La Red’, de Caracol Televisión, Renata González se vio obligada a aplazar un proyecto laboral que le había salido antes de resultar con covid-19. Sin embargo, ahora que está recuperada, la actriz se estaría preparando para finalmente interpretar un personaje en una serie web que, al parecer, sería “experta en combate cuerpo a cuerpo, inteligencia y armas”. Es por ese motivo que la exconejita Playboy comenzó a tomar clases de artes marciales.

De vez en cuando, Renata González también es criticada en redes sociales, como le suele pasar a varios famosos. En su caso es por publicar contenidos ligera de ropa. Pero la actriz ha salido a defenderse y a asegurar que “podemos ser y hacer lo que queramos, sin prejuicios, sin etiquetas y si eres mujer lo puedes ser y hacer todo al mismo tiempo”.

