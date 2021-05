“El paro continuará”, presidente de la CUT convoca movilizaciones para los días 26 y 28 de mayo

Jóvenes gritan arengas, el 7 de mayo de 2021, en Cartagena de Indias (Colombia), durante una jornada de protestas que recorrió el sector turístico de la ciudad en el marco del paro nacional. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

El Comité del Paro Nacional se alista para nuevas movilizaciones para la próxima semana. Hoy, en horas de la mañana, el dirigente de la CUT, antes de ingresar a la mesa de convesaciones con el Gobierno Nacional, encabezada por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, señaló en entrevista con RCN Radio que, “el paro continuará”, tras dar a conocer que los días 26 y 28 de mayo, los colombianos son nuevamente llamados a jornada de marchas pacíficas en el país.

“La semana entrante, desde hoy, el paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia”, aseguró a la emisora Francisco Maltes.

Pese a estar en medio de acercamientos con el Gobierno nacional, el Comité señala que no ha sido posible un acuerdo ya que la fuerza pública continúa realizando ataques en contra de los manifestantes, como pasó en la noche de este miércoles en diferentes ciudades. Además, en las últimas horas, en dicho encuentro con el gobierno, según lo informado por la emisora, no ha se logrado un avance, pues el Comité señala que no han dado respuesta a los 19 puntos que dieron a conocer al inicio de los encuentros.

Asimismo, el Cómité dio a conocer que no está de acuerdo con que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ahora funge además de su cargo como canciller, viaje a los Estados Unidos para conversar con la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues indican que no hay representantes de la otra parte para dicho encuentro, por lo que propusieron que ese encuentro sea en Colombia, o que alguien del Cómite sea incluido en dicho viaje.

La canciller también sostendrá varias reuniones con congresistas estadounidenses, en momentos donde varios legisladores demócratas han criticado la respuesta de la Policía de Colombia en las manifestaciones y han solicitado al gobierno de Iván Duque la máxima moderación por parte de la fuerza pública.

Por su parte, el líder sindical Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, reveló que solicitarán al gobierno que autorice el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el organismo revise las diferentes situaciones que se han registrado por abusos por parte de la Fuerza Pública en medio de las protestas en el país.

“Nosotros no vamos a levantar el paro hoy, pero nos reunimos con el gobierno para empezar un proceso de negociación del pliego. Hoy exigimos garantías plenas para la protesta social, que cese el uso excesivo de la Fuerza y que se desmilitaricen las calles”, señaló el vocero de la CUT.

Con violencia concluyó las marchas del 19M en Colombia

En Bogotá, hacía las 10 de la noche, empezó una batalla campal entre los manifestantes que se encontraban al frente del Portal de las Américas, el cual ha sido llamado por los jóvenes como ’Portal Resistencia’, tras reportarse que vándalos iniciaron el daño de la infraestructura del Portal, por lo que la fuerza pública inició el despeje de la zona.

Asimismo, simultáneamente, en la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga se reportó el acorralamiento de más de 2 mil estudiantes en las instalaciones del centro educativo, en el cual se presentaron fuerte enfrentamientos que comenzaron cuando un grupo vándalos la emprendió contra el CAI de San Alonso, en inmediaciones del centro comercial Megamall, según reportó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la capital santandereana. A lo que la fuerza pública respondió con el mismo nivel de violencia mediante uso de gases lacrimógenos y tanquetas de agua, atacando a todos los manifestantes e incluso, hay un video donde una tanqueta atropella un biciusurio.

De igual manera, en Medellín enfrentamientos entre la fuerza pública y al parecer un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, dejaron 35 personas heridas. Según informó el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, los disturbios comenzaron luego de que personas ajenas a la marcha, y que se encontraban en la primera línea, atacaran a una funcionaria de la Alcaldía, hurtaran cuatro maletines de la Secretaría de Movilidad, y causaran daños en 30 vallas del CAI de la Macarena.





