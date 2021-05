Carolina Cruz reveló nuevos detalles sobre cómo el Covid-19 afectó a su familia

Carolina Cruz es una de las mujeres colombianas con mayor reconocimiento en el mundo del espectáculo, no solo por sus más de 20 años como presentadora de diversos programas de televisión, sino por la fiel comunidad de seguidores que ha logrado cosechar a través de sus redes sociales, para las cuales compartió en recientes horas un video con el que brinda nuevos detalles sobre su experiencia familiar con el Covid-19.

De acuerdo con lo que expuesto por la también modelo y empresaria al comienzo de la grabación, tuvo que aislarse durante un par de semanas en su habitación junto a sus hijos Matías y Salvador, luego de haberse hecho las respectivas pruebas de antígenos y confirmar que efectivamente tenían el virus

“Mi hijo (Matías) y yo nos hicimos una prueba y salimos negativos al comienzo, entonces como no teníamos síntomas se contagió mi mamá y otra persona que vive con nosotros”, explicó Cruz, quien comentó también que por recomendaciones médicas no le hizo la prueba a Salvador, su hijo menor.

Poco después de recibir su resultado negativo, Carolina cuenta que fue a la cocina para beber un jugo de fruta y al no sentir su sabor entendió que debía hacer una nueva prueba para confirmar el resultado de la primera, teniendo en cuenta que perder el gusto y el olfato son unos de los principales síntomas del Covid-19.

“Ahí ya comienzo con tos y congestión, aunque fueron síntomas muy leves, gracias a Dios. Me hice la prueba al otro día y salió positiva, le hicimos la prueba a Matías y también resultó positiva. Mientras que, por recomendación de nuestro pediatra Carlos Torres, a Salvador no se la hice ya que no tenía síntomas (...) Solo dos noches le intentó subir la fiebre pero le bajamos la temperatura con pañitos de agua y todo salió muy bien”, señaló.