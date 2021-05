Antonina Canal revela detalles del robo del que fue víctima en su casa

Tomada de Instagram @antonina_canal_

En los últimos días se conoció que la terapeuta y bailarina fue víctima de un robo a mano armada al interior de su residencia, ubicada en el municipio de La Calera, cercano a Bogotá. El hecho ocurrió mientras se encontraba realizando un live en Instagram y uno de los sujetos se le acercó apuntándole con un arma de manera violenta. Ella, su asistente y sus hijos fueron amordazados.

“¿Qué pasó?”, fue lo que se le escuchó decir a Antonina al asaltante que se le acercó en el momento en que ella transmitía y sin poder mediar palabras ni dar mayores explicaciones a sus seguidores, el hombre fuera de cámara le grita “¡Quieta ahí!”, a lo que Antonina le menciona a la persona con quién hablaba en la transmisión, “Señor voy a desconectarme, gracias”.

Tomado de Internet

“Nos amarraron de pies y manos, nos hacían decir ‘estoy bien’ con el arma en la cabeza, encapuchados con cabeza abajo, nos patearon y nos insultaron cosas horribles”, relató la guía espiritual al programa Lo Sé Todo.

Los ladrones, al parecer de origen extranjero, pidieron a la coach que les indicara dónde se encontraban las joyas y la caja fuerte, a lo que ella y su asistente, le indicaron a los asaltantes que no contaban con grandes sumas de dinero ni joyas.

“Yo solamente les decía que se llevaran todo, que ahí estaban las llaves del carro, los computadores mis herramientas de trabajo, no tengo joyas, no tengo caja fuerte ni tengo dinero... Soy una mujer trabajadora, tengo una escuela de danza y yoga, no muevo cantidades de dinero”, indicando su experiencia durante el robo al programa Lo Sé Todo.

Tomada de Instagram @antonina_canal_

Cabe resaltar que sus vecinos denunciaron el hecho de manera casi inmediata y salvaron su vida y la de sus acompañantes.

“Llamaron a mi vecina, ella sacó una linterna y el marido empezó a hacer disparos al aire, escribieron al chat de seguridad de La Calera dónde yo vivo, los ladrones se dieron cuenta y se fueron. Desocuparon la casa, tenían un camión, llevándose todo el trabajo material”, expresó Antonia durante la entrevista al programa de Canal Uno.

De igual manera, la mujer destacó que agradece a sus alumnas, quienes se encuentran haciendo una recolecta para poder comprar un computador nuevo y continuar con su trabajo.

“Un shock muy fuerte, tuvimos que caminar arrastrados desde donde estábamos amarrados todos de pies y manos hasta una puerta – una logística bastante compleja – cuatro personas para poder gritar ayuda”, le indicó Antonina al programa Lo Sé Todo.

Tomada de Instagram @antonina_canal_

Antonina deja el miedo a un lado y sigue en pie para poder continuar con su show de danza árabe a pesar de los morados que dejaron los golpes y las patadas en la espalda, en la cadera y en la cintura.

Finalmente, la artista mencionó que su peor momento lo vivió cuando los ladrones le indicaron que si no colaboraba se llevarían a su hijo para torturarlo y justamente en ese momento escucha los gritos de su vecina lo que la salvó de vivir una peor tragedia.

“Yo acababa de comprar dos computadores porque todas mis clases de danza y mis conferencias las estoy haciendo online, había ahorrado toda la pandemia para comprar muy buenos equipos, muy buenas luces para hacer bien mi trabajo, se llevaron los computadores de mi mamá que dicta sus cursos de nutrición online, el mercado, la ropa”.

