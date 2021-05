Santos asegura que los problemas de Colombia se solucionan implementando los Acuerdos de Paz y los ODS

El expresidente de Colombia (2010 - 2018) Juan Manuel Santos volvió a referirse a la situación que atraviesa el país y entregó ideas que, según él, permitirían levantar el paro y empezar a erradicar la inequidad del país. Para el nobel de Paz, la salida a la crisis se basa en la implementación de dos normativas: el Acuerdo Final de Paz y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Colombia no puede seguir tan polarizada, tan dividida... por eso hay que tender puentes, construir puentes, y yo creo que tenemos los elementos para construir esos puentes. Tenemos unos pilares que están ahí, y son dos: el Acuerdo de Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo me he puesto a ver las marchas, las pancartas, y por qué está protestando la gente y en esos dos pilares está la respuesta”, dijo Santos durante una entrevista concedida a Caracol Noticias este 18 de mayo.