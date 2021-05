Ocupación UCI en Bogotá superó el 96%, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia

Foto de archivo. Un médico y dos enfermeras tratan a un paciente infectado con coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital El Tunal de Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS/Luisa González

Bogotá vive, durante el tercer pico de la pandemia, el momento más crítico de su sistema de salud. Según la Secretaría de Salud, Este miércoles 19 de mayo la capital del país amaneció con un índice de ocupación UCI del 96.3%, la cifra más alta desde que la COVID-19 llegó a Colombia en marzo del año pasado.

Ello quiere decir que, de las 2.161 camas disponibles para atender pacientes contagiados en Bogotá, 2.081 ya se encuentran ocupadas, con lo apenas quedan disponibles 80. Estos aumentos en los números ocurren en medio de la tercera semana del Paro Nacional, y que, en días pasados, la alcaldesa Claudia López había expresado que podía ocurrir si el Gobierno no llegaba a una concertación social y política lo más pronto posible.

El aumento en la cantidad de camas UCI en los últimos meses ha permitido que la capital no llegue al colapso hospitalario total, puesto que, según informó el Distrito, solo entre mayo y abril se han adquirido más de 300 en diferentes centros de salud.

Respecto a las camas para tratar otras patologías, distintas al COVID, la ocupación llegó al 95.1%: de las 2.642 camas reportadas por IPS ya fueron ocupadas 2.512. Por lo tanto, solo quedan habilitadas 130 de ellas.

Reporte de la Secretaría de Salud de Bogotá a corte del 18 de mayo del 2021.

En un día, la ciudad pasó de una ocupación UCI del 94,9% al citado 96.3%. El alcalde encargado de la ciudad y secretario de Salud, Alejandro Gómez, expresó que la alerta roja seguirá, lo que significa también que todos los procedimientos de salud no urgentes o no prioritarios permanecerán suspendidos. “Estamos altamente preocupados, no ha bajado un ápice la alerta roja en nuestra ciudad. Pese a las dificultades que hemos tenido, incluso de movilidad, la ciudad ha logrado mantenerse en un nivel muy alto, pero sin llegar al 100%”, dijo ante los medios de comunicación.

A corte del 17 de mayo, las localidades más afectadas eran Suba con 5.698, Kennedy (4.485) y Engativá (4.557), y en total habían sido reportados más de 2.990 nuevos casos.

Hace algunos días, Claudia López, en diálogo con la periodista María Jimena Duzán, criticó a algunos miembros de su partido y del Congreso que, según dice, se han dedicado más a las redes sociales que a cumplir su verdadera labor como servidores públicos y proponer una nueva reforma tributaria: “Bueno, ¿y quién presenta otra?, porque lo fácil es decir ‘no’ y ese es el trabajo de ellos, no es ser youtubers (...) ¿Por qué no dedican su UTL (unidad de trabajo legislativo), no para marchar sino para hacer una propuesta? (...) Fácil ser youtuber, lo que es difícil es ser serio y riguroso”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

MEDIDAS EN BOGOTÁ:

Luego de concluir el Comité Epidemiológico Nacional, el Distrito anunció el 18 de mayo cuáles medidas continuarán vigentes con el fin de contener el crecimiento de contagios de COVID-19. El toque de queda nocturno, junto con la ley seca, se mantendrán entre las 11:00 del a noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente:

“El nivel de alerta roja en la ciudad permanece. Tenemos los indicadores de contagios y de ingresos a UCI muy altos, por lo cual hemos decidido mantener las medidas para mitigar la propagación del virus y, adicionalmente, fortalecer la intervención en 22 zonas de cuidado especial donde se presentan los más altos índices de contagio en todas las localidades”, aseveró Alejandro Gómez.

Con ello, añadió Gómez, que los establecimientos solo podrán vender licor a domicilio y para llevar, mientras que en los restaurantes se podrán servir estas bebidas como un acompañamiento a las comidas, mas no de manera independiente. “Todos los establecimientos deberán cerrar máximo a las 10 de la noche, para permitir que la gente regrese a sus casas en el horario del toque de queda”, puntualizó.

