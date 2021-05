“El covid-19 empeoró mi depresión”: Juan Carlos Escalante de ‘La Pulla’ envía mensajes para preservar la salud mental

Juan Carlos Rincón, periodista de La Pulla. Foto: Instagram @jkrincones

Cada vez se conocen más casos de pacientes con covid-19 que han tenido síntomas físicos por el virus y exacerbaciones de otras condiciones de salud mental. El periodista Juan Carlos Rincón, del programa ‘La Pulla’ del diario El Espectador, confirmó que resultó positivo al coronavirus y que la depresión que padece desde hace años “empeoró” tras el diagnóstico.

En su Twitter, Rincón compartió con sus seguidores la sintomatología que el virus le desarrolló y dijo: “El COVID-19 me puso a sufrir los pulmones, me disparó la fiebre y me generó mucho malestar muscular”. En ese momento reveló la negativa incidencia que la enfermedad tuvo sobre él en la condición de salud mental que sufre.

“-El covid- además hizo algo que no tenía presupuestado: empeoró mi depresión. No descuiden la salud mental en medio de la crisis”, exhortó.

Juan Carlos, quien es un abanderado de la preservación de salud mental y en repetidas ocasiones ha difundido mensajes en pro de la visibilización de los trastornos psicológicos, dio algunos mensajes y recomendaciones para que, aquellos que padecen o ya superaron el coronavirus, sepan cómo afrontar cuidar las enfermedades mentales que podrían desarrollarse.

“La incertidumbre de no saber si la situación va a empeorar, de tener las UCI colapsadas y de enfrentar todo solo me generó ataques de ansiedad”, agregó el comunicador, mientras que aseguró que es una situación “normal” y por eso invitó a quienes, como él, tengan esas emociones y percepciones para que se unan a grupos de apoyo.

ADEMÁS del terror “normal” que produce una situación tan difícil, ya hay varios estudios que sugieren que el COVID-19 afecta el cerebro y de paso la salud mental. Entonces surgen pensamientos autodestructivos, una desazón profunda y mucha confusión mental.

En ese aparte, Rincón Escalante invitó a quienes sean diagnosticados con esas condiciones para que tengan “paciencia” y anotó algunos tips que su psiquiatra le dijo. “No le podemos hacer terapia a la enfermedad”. Hay que saber que, a medida que el virus se va, esa pesadez mental también le suelta a uno el cuello. La asfixia pasa en todos los sentidos”, dijo.

Sobre su evolución del coronavirus, Juan aseguró que lleva dos semanas con el virus y que está “mucho mejor de los síntomas físicos”. Sin embargo, el virus le dejó algunas secuelas emocionales.

“Quedé con un miedo irracional e inexplicable a todo. Tan pronto abro los ojos siento los nervios en el pecho y no se me van en todo el día”, agregó.

En otro de sus trinos, Rincón aprovechó para expresar otra idea para los que vivan situaciones similares como él con el coronavirus. “El COVID-19, así seamos afortunados de no tener que ser hospitalizados, es un trauma”, dijo el comunicador, quien envió un emotivo mensaje: “-El covid- como trauma hay que darle respeto, reconocerlo como lo que es y estar dispuestos a escuchar nuestra propia vulnerabilidad. Darnos permiso de ir lento. Ser bondadosos con nuestro temor”, aconsejó.

Ese fue el último trino del hijo de Juan Carlos, en los que no solo expresó que tenía la enfermedad que ya deja más de 80 mil muertos en Colombia, sino que también dio algunos consejos para sobrellevarla. Tras su publicación, varios internautas le enviaron mensajes de fortaleza y le agradecieron por las exhortaciones que realizó en su Twitter, donde tiene más de 130 mil seguidores.

“Ánimo, que te mejores pronto”; “Muchas gracias por Este hilo, yo también estoy superando este virus y a pesar de que mis síntomas y los de mi familia han sido manejables, me desperté hoy desesperanzada de la situación del país y la pandemia...”, fueron algunos de los comentarios que recibió Rincón.